Do 69% popusta za DDNS Updater

Postavite DDNS Updater instalacijom jednim klikom.

Lagan, samostalno hostiran program za ažuriranje dinamičkog DNS-a koji održava A i AAAA zapise sinkroniziranima kod više od 40 DNS pružatelja.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite DDNS Updater instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za DDNS Updater

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz DDNS Updater

DDNS Updater je Go usluga otvorenog koda koja održava DNS A i AAAA zapise usmjerene na ispravnu IP adresu kod više od 40 DNS pružatelja — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains i mnogih drugih — iz jedne konfiguracijske datoteke. Radi kao agent bez grafičkog sučelja koji treba samo odlaznu povezanost, sa statusom vidljivim putem logova kontejnera ili ugrađene HTTP nadzorne ploče dostupne putem SSH prosljeđivanja porta kada želite pregled u pregledniku.

Samostalno hostiranje DDNS Updatera na vlastitom VPS-u daje vam stabilnog, uvijek aktivnog agenta koji može ažurirati DNS zapise za kućne rutere, IoT pristupnike, sekundarne poslužitelje ili bilo koju drugu krajnju točku čija se javna IP adresa mijenja. Vjerodajnice pružatelja i logika ažuriranja ostaju unutar vaše infrastrukture, a jedna instanca može paralelno upravljati zapisima koji obuhvaćaju više domena i pružatelja.

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Što možete izgraditi uz {name}

DDNS Updater ključne značajke

40+ DNS pružatelja

Ažurirajte zapise na Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric i desecima drugih s jedne instance.

Periodične provjere

Podesiva učestalost provjere s razdobljima mirovanja, tako da se javna IP adresa dohvaća i zapisi ažuriraju samo kada je to stvarno potrebno.

IPv4 i IPv6

Prati i A i AAAA zapise istovremeno, uz elegantno vraćanje kada je dostupna samo jedna obitelj adresa na uzvodnoj vezi.

Ugrađena nadzorna ploča statusa

Nadzorna ploča samo za lokalno čitanje prikazuje trenutni status zapisa, vrijeme zadnjeg ažuriranja, opaženu IP adresu i pogreške po zapisu kada se pristupa putem SSH prosljeđivanja porta.

Dohvat IP-a od više pružatelja

Javni IP se razrješava kombiniranjem više pružatelja temeljenih na HTTP-u i DNS-u, tako da jedan prekid uzvodnog servisa ne blokira sva ažuriranja.

Obavijesti putem shoutrrr

Neobavezna shoutrrr integracija šalje obavijesti na Discord, Slack, Telegram ili e-poštu kada ažuriranje ne uspije ili se otkrije promjena IP adrese.

Zašto pokrenuti DDNS Updater na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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