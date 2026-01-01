Postavite DDNS Updater instalacijom jednim klikom.
Lagan, samostalno hostiran program za ažuriranje dinamičkog DNS-a koji održava A i AAAA zapise sinkroniziranima kod više od 40 DNS pružatelja.
Odaberite VPS plan za DDNS Updater
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz DDNS Updater
DDNS Updater je Go usluga otvorenog koda koja održava DNS A i AAAA zapise usmjerene na ispravnu IP adresu kod više od 40 DNS pružatelja — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains i mnogih drugih — iz jedne konfiguracijske datoteke. Radi kao agent bez grafičkog sučelja koji treba samo odlaznu povezanost, sa statusom vidljivim putem logova kontejnera ili ugrađene HTTP nadzorne ploče dostupne putem SSH prosljeđivanja porta kada želite pregled u pregledniku.
Samostalno hostiranje DDNS Updatera na vlastitom VPS-u daje vam stabilnog, uvijek aktivnog agenta koji može ažurirati DNS zapise za kućne rutere, IoT pristupnike, sekundarne poslužitelje ili bilo koju drugu krajnju točku čija se javna IP adresa mijenja. Vjerodajnice pružatelja i logika ažuriranja ostaju unutar vaše infrastrukture, a jedna instanca može paralelno upravljati zapisima koji obuhvaćaju više domena i pružatelja.
DDNS Updater ključne značajke
40+ DNS pružatelja
Ažurirajte zapise na Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric i desecima drugih s jedne instance.
Periodične provjere
Podesiva učestalost provjere s razdobljima mirovanja, tako da se javna IP adresa dohvaća i zapisi ažuriraju samo kada je to stvarno potrebno.
IPv4 i IPv6
Prati i A i AAAA zapise istovremeno, uz elegantno vraćanje kada je dostupna samo jedna obitelj adresa na uzvodnoj vezi.
Ugrađena nadzorna ploča statusa
Nadzorna ploča samo za lokalno čitanje prikazuje trenutni status zapisa, vrijeme zadnjeg ažuriranja, opaženu IP adresu i pogreške po zapisu kada se pristupa putem SSH prosljeđivanja porta.
Dohvat IP-a od više pružatelja
Javni IP se razrješava kombiniranjem više pružatelja temeljenih na HTTP-u i DNS-u, tako da jedan prekid uzvodnog servisa ne blokira sva ažuriranja.
Obavijesti putem shoutrrr
Neobavezna shoutrrr integracija šalje obavijesti na Discord, Slack, Telegram ili e-poštu kada ažuriranje ne uspije ili se otkrije promjena IP adrese.
Zašto pokrenuti DDNS Updater na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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