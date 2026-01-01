Open Dronelog je analizator dnevnika letenja dronova otvorenog koda koji uvozi DJI, Litchi i Airdata izvoze u lokalnu DuckDB bazu podataka i prikazuje ih putem interaktivne web nadzorne ploče. Za razliku od usluga u oblaku koje vašu povijest letenja zaključavaju iza pretplata ili ograničenja prijenosa, svaki let, serijski broj baterije i uzorak telemetrije ostaje na vašem vlastitom poslužitelju, a analize se izvode lokalno s automatskim smanjivanjem uzorka za vrlo velike skupove podataka.

Samostalno hostiranje Open Droneloga na vašem VPS-u drži osobno prepoznatljive putanje letenja, serijske brojeve dronova i povijest baterija u potpunosti pod vašom kontrolom. Možete automatski sinkronizirati dnevnike iz montirane mape, generirati ispisiva A4 izvješća o propisima za vlasti i dijeliti jednu instancu unutar cijelog tima dronova bez naknada po pilotu.