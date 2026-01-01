Postavite Open Dronelog instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran analizator za zapise letova DJI i Litchi dronova s 3D kartama, telemetrijskim grafikonima i izvješćima o letu za ispis.
Odaberite VPS plan za Open Dronelog
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Open Dronelog
Open Dronelog je analizator dnevnika letenja dronova otvorenog koda koji uvozi DJI, Litchi i Airdata izvoze u lokalnu DuckDB bazu podataka i prikazuje ih putem interaktivne web nadzorne ploče. Za razliku od usluga u oblaku koje vašu povijest letenja zaključavaju iza pretplata ili ograničenja prijenosa, svaki let, serijski broj baterije i uzorak telemetrije ostaje na vašem vlastitom poslužitelju, a analize se izvode lokalno s automatskim smanjivanjem uzorka za vrlo velike skupove podataka.
Samostalno hostiranje Open Droneloga na vašem VPS-u drži osobno prepoznatljive putanje letenja, serijske brojeve dronova i povijest baterija u potpunosti pod vašom kontrolom. Možete automatski sinkronizirati dnevnike iz montirane mape, generirati ispisiva A4 izvješća o propisima za vlasti i dijeliti jednu instancu unutar cijelog tima dronova bez naknada po pilotu.
Open Dronelog ključne značajke
Višeformatni uvoz zapisnika
Uvezite DJI .txt, Litchi CSV i Airdata izvoze s automatskim prepoznavanjem jedinica, pametnom deduplikacijom i opcionalnim dodacima za raščlanjivanje trećih strana.
Interaktivne karte letova
Ponovite letove na 3D karti s odabirljivim satelitskim, topografskim ili OpenStreetMap slojevima, varijabilnom kontrolom brzine i vizualizacijom RC palice uživo.
Telemetrijski grafikoni
Sinkronizirani grafikoni s povlačenjem za zumiranje za visinu, brzinu, napone baterijskih ćelija, položaj, RC signal, GPS i udaljenost do doma za svaki let.
Praćenje zdravlja baterije
Broj ciklusa po bateriji, povijest kapaciteta punog punjenja i trendovi korištenja u minutama pomažu vam uočiti degradaciju prije nego što baterija zakaže tijekom leta.
Izvješća o letovima za ispis
Generirajte konfigurabilna A4 HTML izvješća s odabirivim grupama polja, podacima o vremenu i grupiranjem po danima koja se izravno ispisuju u PDF za nadležna tijela.
Lokalno primarna pohrana
Svi letovi se nalaze u lokalnoj DuckDB bazi podataka s izvozom u CSV, JSON, GPX i KML formatu te potpunom sigurnosnom kopijom i vraćanjem — nije potrebno učitavanje u oblak.
Zašto pokrenuti Open Dronelog na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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