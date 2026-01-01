Do 69% popusta za Open Dronelog

Postavite Open Dronelog instalacijom jednim klikom.

Samostalno hostiran analizator za zapise letova DJI i Litchi dronova s 3D kartama, telemetrijskim grafikonima i izvješćima o letu za ispis.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Open Dronelog instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Open Dronelog

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Open Dronelog

Open Dronelog je analizator dnevnika letenja dronova otvorenog koda koji uvozi DJI, Litchi i Airdata izvoze u lokalnu DuckDB bazu podataka i prikazuje ih putem interaktivne web nadzorne ploče. Za razliku od usluga u oblaku koje vašu povijest letenja zaključavaju iza pretplata ili ograničenja prijenosa, svaki let, serijski broj baterije i uzorak telemetrije ostaje na vašem vlastitom poslužitelju, a analize se izvode lokalno s automatskim smanjivanjem uzorka za vrlo velike skupove podataka.

Samostalno hostiranje Open Droneloga na vašem VPS-u drži osobno prepoznatljive putanje letenja, serijske brojeve dronova i povijest baterija u potpunosti pod vašom kontrolom. Možete automatski sinkronizirati dnevnike iz montirane mape, generirati ispisiva A4 izvješća o propisima za vlasti i dijeliti jednu instancu unutar cijelog tima dronova bez naknada po pilotu.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Open Dronelog ključne značajke

Višeformatni uvoz zapisnika

Uvezite DJI .txt, Litchi CSV i Airdata izvoze s automatskim prepoznavanjem jedinica, pametnom deduplikacijom i opcionalnim dodacima za raščlanjivanje trećih strana.

Interaktivne karte letova

Ponovite letove na 3D karti s odabirljivim satelitskim, topografskim ili OpenStreetMap slojevima, varijabilnom kontrolom brzine i vizualizacijom RC palice uživo.

Telemetrijski grafikoni

Sinkronizirani grafikoni s povlačenjem za zumiranje za visinu, brzinu, napone baterijskih ćelija, položaj, RC signal, GPS i udaljenost do doma za svaki let.

Praćenje zdravlja baterije

Broj ciklusa po bateriji, povijest kapaciteta punog punjenja i trendovi korištenja u minutama pomažu vam uočiti degradaciju prije nego što baterija zakaže tijekom leta.

Izvješća o letovima za ispis

Generirajte konfigurabilna A4 HTML izvješća s odabirivim grupama polja, podacima o vremenu i grupiranjem po danima koja se izravno ispisuju u PDF za nadležna tijela.

Lokalno primarna pohrana

Svi letovi se nalaze u lokalnoj DuckDB bazi podataka s izvozom u CSV, JSON, GPX i KML formatu te potpunom sigurnosnom kopijom i vraćanjem — nije potrebno učitavanje u oblak.

Zašto pokrenuti Open Dronelog na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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