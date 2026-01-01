Instalirajte SnapOtter jednim klikom.
Samostalno hostiran paket za obradu slika s 55+ alata, lokalnim AI značajkama i cjevovodima za skupnu obradu — slike nikada ne napuštaju vaš server.
Odaberite VPS plan za SnapOtter
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SnapOtter
SnapOtter je samostalno hostirana platforma za manipulaciju slikama koja kombinira sveobuhvatan alat za uređivanje — promjena veličine, obrezivanje, kompresija, konverzija, vodeni žig i još mnogo toga — s lokalnim AI mogućnostima uključujući uklanjanje pozadine, poboljšanje kvalitete slike, OCR i restauraciju fotografija. Sva obrada se odvija na vašem vlastitom poslužitelju koristeći CPU ili GPU, tako da originalne datoteke i rezultati nikada ne prolaze kroz vanjske usluge.
Uz podršku za više od 55 ulaznih formata, uključujući 23 RAW formata kamere i 14 izlaznih formata, SnapOtter obrađuje sve, od brzih uređivanja pojedinačnih slika do složenih skupnih radnih procesa izgrađenih pomoću njegovog vizualnog alata za izradu cjevovoda. REST API s interaktivnom Swagger dokumentacijom olakšava integraciju obrade slika u bilo koju aplikaciju ili automatizaciju.
SnapOtter ključne značajke
55+ podrška za formate
Obrađuje JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 RAW formata kamere i više — pretvara između bilo kojeg podržanog formata u jednoj operaciji.
Lokalna AI obrada
Uklanjanje pozadine, povećanje rezolucije slike, OCR, poboljšanje lica i obnova fotografija u potpunosti se izvode na vašem VPS CPU-u ili GPU-u — bez vanjskih API poziva ili dijeljenja podataka.
Vizualni graditelj tijeka
Povežite više slikovnih operacija u cjevovode za višekratnu upotrebu za skupnu obradu, tako da se ponavljajući radni tokovi automatski pokreću bez ručnih koraka svaki put.
REST API s dokumentacijom
Svaki alat dostupan je putem dokumentiranog REST API-ja s interaktivnim Swagger UI-jem na /api/docs, što olakšava integraciju obrade slika u aplikacije i skripte.
Skupna obrada
Prenesite i transformirajte cijele mape slika u jednom zadatku, primjenjujući iste operacije na stotine datoteka istovremeno.
Zašto pokrenuti SnapOtter na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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