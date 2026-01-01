SnapOtter je samostalno hostirana platforma za manipulaciju slikama koja kombinira sveobuhvatan alat za uređivanje — promjena veličine, obrezivanje, kompresija, konverzija, vodeni žig i još mnogo toga — s lokalnim AI mogućnostima uključujući uklanjanje pozadine, poboljšanje kvalitete slike, OCR i restauraciju fotografija. Sva obrada se odvija na vašem vlastitom poslužitelju koristeći CPU ili GPU, tako da originalne datoteke i rezultati nikada ne prolaze kroz vanjske usluge.

Uz podršku za više od 55 ulaznih formata, uključujući 23 RAW formata kamere i 14 izlaznih formata, SnapOtter obrađuje sve, od brzih uređivanja pojedinačnih slika do složenih skupnih radnih procesa izgrađenih pomoću njegovog vizualnog alata za izradu cjevovoda. REST API s interaktivnom Swagger dokumentacijom olakšava integraciju obrade slika u bilo koju aplikaciju ili automatizaciju.