TubeSync je samostalno hostiran alat PVR-stila za YouTube koji prati kanale i popise za reprodukciju te automatski preuzima nove videozapise čim se objave. Radi poput DVR-a za online sadržaj, održavajući vašu medijsku biblioteku ažurnom bez ručne intervencije.

Samostalno hostiranje TubeSynca na VPS-u znači da se preuzimanja neprekidno izvode u pozadini dok su vaši uređaji isključeni. Integrira se s Plex i Jellyfin medijskim poslužiteljima, automatski obrađuje metapodatke i sličice te podržava filtriranje ključnih riječi i ograničenja kvalitete radi uštede prostora za pohranu.