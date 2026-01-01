Postavite TubeSync instalaciju jednim klikom.
Automatski sinkronizirajte i preuzmite YouTube kanale i popise za reprodukciju na vaš VPS poput PVR-a za online video.
Odaberite VPS plan za TubeSync
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz TubeSync
TubeSync je samostalno hostiran alat PVR-stila za YouTube koji prati kanale i popise za reprodukciju te automatski preuzima nove videozapise čim se objave. Radi poput DVR-a za online sadržaj, održavajući vašu medijsku biblioteku ažurnom bez ručne intervencije.
Samostalno hostiranje TubeSynca na VPS-u znači da se preuzimanja neprekidno izvode u pozadini dok su vaši uređaji isključeni. Integrira se s Plex i Jellyfin medijskim poslužiteljima, automatski obrađuje metapodatke i sličice te podržava filtriranje ključnih riječi i ograničenja kvalitete radi uštede prostora za pohranu.
TubeSync ključne značajke
Automatska sinkronizacija kanala
Pratite YouTube kanale i playliste te automatski preuzimajte nove videozapise čim budu objavljeni.
Plex & Jellyfin integracija
Preuzeti videozapisi su organizirani s odgovarajućim metapodacima i minijaturama za besprijekoran uvoz u Plex ili Jellyfin knjižnice.
Kontrola kvalitete
Postavite maksimalne granične vrijednosti rezolucije i postavke formata kako biste uravnotežili kvalitetu videozapisa i raspoloživi prostor za pohranu.
Filtriranje ključnih riječi
Filtrirajte koje videozapise preuzeti na temelju ključnih riječi u naslovu, isključujući sadržaj koji ne odgovara vašim interesima.
Zašto pokrenuti TubeSync na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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