Halo je potpuno otvorenog koda, moderan sustav za upravljanje sadržajem izgrađen na Spring Bootu i reaktivnom PostgreSQL-u. Nudi bogato tržište dodataka i tema, uređivač temeljen na blokovima, objavljivanje više vrsta sadržaja i čistu administratorsku konzolu — što ga čini prikladnim za sve, od osobnih blogova do web stranica tvrtki.

S preko 39.000 GitHub zvjezdica i aktivnim razvojem, Halo je jedna od najraširenijih samostalno hostiranih CMS platformi. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim sadržajem, bez naknada po objavi i fleksibilnost proširenja platforme dodacima bez ograničenja pretplatničkim paketom.