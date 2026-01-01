Postavite Halo jednim klikom.
Moderan CMS otvorenog koda za izradu blogova, web stranica i stranica vođenih sadržajem s tržnicom dodataka.
Odaberite VPS plan za Halo
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Halo
Halo je potpuno otvorenog koda, moderan sustav za upravljanje sadržajem izgrađen na Spring Bootu i reaktivnom PostgreSQL-u. Nudi bogato tržište dodataka i tema, uređivač temeljen na blokovima, objavljivanje više vrsta sadržaja i čistu administratorsku konzolu — što ga čini prikladnim za sve, od osobnih blogova do web stranica tvrtki.
S preko 39.000 GitHub zvjezdica i aktivnim razvojem, Halo je jedna od najraširenijih samostalno hostiranih CMS platformi. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim sadržajem, bez naknada po objavi i fleksibilnost proširenja platforme dodacima bez ograničenja pretplatničkim paketom.
Halo ključne značajke
Tržište dodataka
Proširite Halo s dodacima zajednice za SEO, komentare, pretraživanje, dijeljenje na društvenim mrežama i još mnogo toga — instalirano izravno iz administratorske konzole.
Sustav tema
Prebacite se ili prilagodite izgled svoje stranice uz potpuni mehanizam tema i aktivno tržište tema zajednice.
Blokovni uređivač
Stvorite bogat sadržaj s modernim blok editorom koji podržava slike, ugrađene sadržaje, blokove koda i prilagođene rasporede bez dodirivanja HTML-a.
Više vrsta sadržaja
Objavljujte objave, stranice i trenutke (mikroblogove) s jedne platforme, pokrivajući potrebe za dugim i kratkim sadržajem.
REST i GraphQL API-ji
Izložite svoj sadržaj putem ugrađenih API-ja za pokretanje bezglavih implementacija, mobilnih aplikacija ili integracija trećih strana.
Zašto pokrenuti Halo na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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