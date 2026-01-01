Postavite Sharkey instalacijom jednim klikom.
Federirani mikrobloging poslužitelj temeljen na Misskeyju s poboljšanim performansama, podrškom za Mastodon API i modernim UX-om.
Odaberite VPS plan za Sharkey
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Sharkey
Sharkey je fork Misskeyja koji prati uzvodni razvoj i pruža uglađeno društveno iskustvo za fediverse. Nativno podržava ActivityPub, tako da vaša zajednica može pratiti i komunicirati s računima na Mastodonu, Pleromi, Akkoma, Pixelfedu i ostatku federirane mreže bez ikakvih mostova.
U usporedbi s izvornim Misskeyjem, Sharkey dodaje federirano uređivanje objava, federirane pozadine profila, kompatibilnost s Mastodon klijent API-jem i desetke UX poboljšanja potaknutih povratnim informacijama zajednice. Samostalno hostiranje Sharkeyja na vlastitom VPS-u drži vašu vremensku traku, medije i graf pratitelja potpuno pod vašom kontrolom, bez vlasnika platforme koji odlučuje koga možete dosegnuti.
Sharkey ključne značajke
ActivityPub federacija
Povežite se s Mastodonom, Pleromom, Akkomom, Pixelfedom i svakim drugim ActivityPub poslužiteljem kako biste dosegli cijeli fediverse s vlastite instance.
Mastodon API kompatibilan
Koristite bilo koji Mastodon klijent treće strane za objavljivanje i pregledavanje, dok i dalje imate koristi od značajki u stilu Misskeyja ispod haube.
Prilagođeni emojiji i reakcije
Prenesite prilagođene emojije za cijeli poslužitelj i reagirajte na bilo koju objavu s njima, pretvarajući vremenske trake u izražajne razgovore izvan običnog teksta.
Federirano naknadno uređivanje
Uredite svoje objave nakon objavljivanja i neka se promjena čisto proširi na udaljene instance, uz očuvanu potpunu povijest uređivanja.
Antene i popisi
Izradite antene temeljene na ključnim riječima i odabrane popise korisnika za filtriranje vremenskih traka, praćenje tema i kako ne biste propustili objave koje su vam važne.
Upravljanje medijima na disku
Organizirajte učitane slike, videozapise i datoteke u ugrađenom Driveu s mapama, pretraživanjem i ponovnom upotrebom u objavama i imovini profila.
Zašto pokrenuti Sharkey na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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