Sharkey je fork Misskeyja koji prati uzvodni razvoj i pruža uglađeno društveno iskustvo za fediverse. Nativno podržava ActivityPub, tako da vaša zajednica može pratiti i komunicirati s računima na Mastodonu, Pleromi, Akkoma, Pixelfedu i ostatku federirane mreže bez ikakvih mostova.

U usporedbi s izvornim Misskeyjem, Sharkey dodaje federirano uređivanje objava, federirane pozadine profila, kompatibilnost s Mastodon klijent API-jem i desetke UX poboljšanja potaknutih povratnim informacijama zajednice. Samostalno hostiranje Sharkeyja na vlastitom VPS-u drži vašu vremensku traku, medije i graf pratitelja potpuno pod vašom kontrolom, bez vlasnika platforme koji odlučuje koga možete dosegnuti.