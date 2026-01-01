Artalk je sustav za komentare s vlastitim hostingom koji se sastoji od učinkovitog Go poslužitelja i minimalističkog vanilla JavaScript widgeta koji se ugrađuje na bilo koju web stranicu ili blog s jednom skriptnom oznakom. Za razliku od platformi za komentare temeljenih na oblaku, Artalk sve komentare, korisničke podatke i povijest moderiranja čuva na infrastrukturi koju vi kontrolirate — bez pristupa trećih strana, bez prikupljanja podataka i bez pretplate.

Pozadinski sustav podržava SQLite odmah po instalaciji s opcionalnom migracijom na MySQL ili PostgreSQL kako promet raste. Alati za moderiranje, obavijesti e-poštom, društvena prijava, filtriranje neželjene pošte, CAPTCHA i potpuna administratorska bočna traka su uključeni. Samostalno hostiranje na VPS-u znači da vaši podaci o komentarima slijede vaše politike zadržavanja i privatnosti, a ne uvjete korištenja platforme.