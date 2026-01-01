Postavite Artalk instalacijom jednim klikom.
Lagan, samostalno hostiran sustav komentara s Go pozadinom i 40 KB JavaScript widgetom koji se ugrađuje na bilo koju web stranicu.
Odaberite VPS plan za Artalk
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Artalk
Artalk je sustav za komentare s vlastitim hostingom koji se sastoji od učinkovitog Go poslužitelja i minimalističkog vanilla JavaScript widgeta koji se ugrađuje na bilo koju web stranicu ili blog s jednom skriptnom oznakom. Za razliku od platformi za komentare temeljenih na oblaku, Artalk sve komentare, korisničke podatke i povijest moderiranja čuva na infrastrukturi koju vi kontrolirate — bez pristupa trećih strana, bez prikupljanja podataka i bez pretplate.
Pozadinski sustav podržava SQLite odmah po instalaciji s opcionalnom migracijom na MySQL ili PostgreSQL kako promet raste. Alati za moderiranje, obavijesti e-poštom, društvena prijava, filtriranje neželjene pošte, CAPTCHA i potpuna administratorska bočna traka su uključeni. Samostalno hostiranje na VPS-u znači da vaši podaci o komentarima slijede vaše politike zadržavanja i privatnosti, a ne uvjete korištenja platforme.
Artalk ključne značajke
Ugradi na bilo koju stranicu
Jednostavan JavaScript isječak od 40 KB povezuje bilo koju web stranicu ili statični blog s vašom Artalk instancom — nije potrebna ovisnost o frameworku niti korak izgradnje.
Upravljanje s više stranica
Jedna Artalk instanca upravlja komentarima na više web-mjesta s odvojenim administratorskim računima, redovima čekanja za moderiranje i postavkama obavijesti po web-mjestu.
Spam i CAPTCHA
Ugrađene integracije za filtriranje spama Akismet, Tencent i Aliyun, plus opcije CAPTCHA-e za slike, klizače, reCAPTCHA, hCaptcha i Turnstile štite odjeljke za komentare od botova.
Društvena prijava
Komentatori se autentificiraju putem GitHub-a, Google-a, Discord-a i 20 drugih OAuth pružatelja, smanjujući trenje dok povezuju komentare sa stvarnim identitetima.
Administratorska bočna traka
Ugrađena bočna traka omogućuje administratorima stranice pregledavanje, odobravanje, prikvačivanje i brisanje komentara, upravljanje korisnicima i pregledavanje statistike stranice bez napuštanja sučelja za komentare.
Zašto pokrenuti Artalk na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.