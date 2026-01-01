Postavite Baikal jednim klikom.
Lagan, samostalno hostiran CalDAV i CardDAV poslužitelj za sinkronizaciju kalendara, zadataka i kontakata na svim uređajima.
Odaberite VPS plan za Baikal
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Baikal
Baikal je lagan, samostalno hostiran CalDAV i CardDAV poslužitelj izgrađen na poznatoj sabre/dav PHP biblioteci. Pruža privatno mjesto za kalendare, događaje, zadatke i kontakte koji se sinkroniziraju s iOS-om, macOS-om, Androidom, Thunderbirdom, Outlookom i bilo kojim drugim klijentom koji podržava standardne CalDAV i CardDAV protokole.
Samostalno hostiranje Baikala na vlastitom VPS-u čuva osobne i timske podatke o rasporedu unutar vaše infrastrukture umjesto na kalendarskoj usluzi treće strane. Zauzeće je namjerno malo — jedan PHP spremnik podržan SQLite-om ili MySQL-om — tako da se udobno uklapa na mali VPS dok i dalje podržava više korisnika, dijeljene adresare i detaljnu kontrolu pristupa putem ugrađenog admin UI-ja.
Baikal ključne značajke
CalDAV i CardDAV
Sinkronizacija kalendara i kontakata usklađena sa standardima s iOS-om, macOS-om, Androidom, Thunderbirdom, Outlookom, DAVx5 i bilo kojim drugim CalDAV/CardDAV klijentom.
Višekorisnički računi
Kreirajte zasebne korisničke račune s vlastitim kalendarima, zadacima i adresarima, a svime se upravlja putem jednog administratorskog web sučelja.
Dijeljene kolekcije
Podijelite određene kalendare ili adresare s drugim korisnicima na istoj instanci za timsko planiranje i sinkronizaciju kontakata.
Lagani otisak
Jedan PHP kontejner koji pokreće sabre/dav na SQLite-u ili MySQL-u — dovoljno mali da radi uz druge samostalno hostirane usluge na skromnom VPS-u.
Admin web sučelje
Upravljajte korisnicima, kalendarima, adresarima i osnovnim postavkama poslužitelja s ugrađene nadzorne ploče temeljene na pregledniku, umjesto uređivanja konfiguracijskih datoteka.
Zašto pokrenuti Baikal na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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