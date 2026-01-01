Baikal je lagan, samostalno hostiran CalDAV i CardDAV poslužitelj izgrađen na poznatoj sabre/dav PHP biblioteci. Pruža privatno mjesto za kalendare, događaje, zadatke i kontakte koji se sinkroniziraju s iOS-om, macOS-om, Androidom, Thunderbirdom, Outlookom i bilo kojim drugim klijentom koji podržava standardne CalDAV i CardDAV protokole.

Samostalno hostiranje Baikala na vlastitom VPS-u čuva osobne i timske podatke o rasporedu unutar vaše infrastrukture umjesto na kalendarskoj usluzi treće strane. Zauzeće je namjerno malo — jedan PHP spremnik podržan SQLite-om ili MySQL-om — tako da se udobno uklapa na mali VPS dok i dalje podržava više korisnika, dijeljene adresare i detaljnu kontrolu pristupa putem ugrađenog admin UI-ja.