Do 69% popusta za Baikal

Postavite Baikal jednim klikom.

Lagan, samostalno hostiran CalDAV i CardDAV poslužitelj za sinkronizaciju kalendara, zadataka i kontakata na svim uređajima.

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Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
7,99  € /mj
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30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Baikal jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Baikal

NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
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KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Baikal

Baikal je lagan, samostalno hostiran CalDAV i CardDAV poslužitelj izgrađen na poznatoj sabre/dav PHP biblioteci. Pruža privatno mjesto za kalendare, događaje, zadatke i kontakte koji se sinkroniziraju s iOS-om, macOS-om, Androidom, Thunderbirdom, Outlookom i bilo kojim drugim klijentom koji podržava standardne CalDAV i CardDAV protokole.

Samostalno hostiranje Baikala na vlastitom VPS-u čuva osobne i timske podatke o rasporedu unutar vaše infrastrukture umjesto na kalendarskoj usluzi treće strane. Zauzeće je namjerno malo — jedan PHP spremnik podržan SQLite-om ili MySQL-om — tako da se udobno uklapa na mali VPS dok i dalje podržava više korisnika, dijeljene adresare i detaljnu kontrolu pristupa putem ugrađenog admin UI-ja.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Baikal ključne značajke

CalDAV i CardDAV

Sinkronizacija kalendara i kontakata usklađena sa standardima s iOS-om, macOS-om, Androidom, Thunderbirdom, Outlookom, DAVx5 i bilo kojim drugim CalDAV/CardDAV klijentom.

Višekorisnički računi

Kreirajte zasebne korisničke račune s vlastitim kalendarima, zadacima i adresarima, a svime se upravlja putem jednog administratorskog web sučelja.

Dijeljene kolekcije

Podijelite određene kalendare ili adresare s drugim korisnicima na istoj instanci za timsko planiranje i sinkronizaciju kontakata.

Lagani otisak

Jedan PHP kontejner koji pokreće sabre/dav na SQLite-u ili MySQL-u — dovoljno mali da radi uz druge samostalno hostirane usluge na skromnom VPS-u.

Admin web sučelje

Upravljajte korisnicima, kalendarima, adresarima i osnovnim postavkama poslužitelja s ugrađene nadzorne ploče temeljene na pregledniku, umjesto uređivanja konfiguracijskih datoteka.

Zašto pokrenuti Baikal na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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