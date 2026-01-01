Postavite Bichon instalacijom jednim klikom.
Samohostirani Rust arhiver e-pošte s IMAP-om, OAuth2 i pretraživanjem cijelog teksta za dugoročno očuvanje poštanskog sandučića.
Odaberite VPS plan za Bichon
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Bichon
Bichon je poslužitelj za arhiviranje e-pošte otvorenog koda napisan u Rustu. Povezuje se s IMAP računima, inkrementalno preuzima poruke koristeći sinkronizaciju temeljenu na UID-u, izrađuje Tantivy indeks za pretraživanje cijelog teksta i pruža čist REST API s ugrađenim WebUI-jem za pretraživanje, pregledavanje i izvoz arhivirane pošte.
Samostalno hostiranje Bichona na vašem vlastitom VPS-u čuva svaku arhiviranu poruku, privitak i vjerodajnicu unutar infrastrukture koju vi kontrolirate. Vjerodajnice računa šifrirane su u mirovanju s AES-256-GCM, OAuth 2.0 tokeni automatski se osvježavaju, i više poštanskih sandučića preuzima se istovremeno — čineći Bichon brzom, privatnom alternativom komercijalnim uslugama arhiviranja e-pošte bez naknada po poštanskom sandučiću.
Bichon ključne značajke
Pretraživanje cijelog teksta
Indeksiranje pokretano Tantivyjem preko tijela poruka, zaglavlja i privitaka vraća rezultate u milisekundama s fasetiranim filtrima i grupiranjem niti.
IMAP i OAuth2 sinkronizacija
Povezuje se s bilo kojim IMAP poslužiteljem koristeći lozinku (PLAIN/LOGIN) ili OAuth 2.0 (XOAUTH2) autentifikaciju, s automatskim osvježavanjem tokena za Gmail i Microsoft račune.
Inkrementalno arhiviranje
UID-temeljena inkrementalna sinkronizacija preuzima samo nove poruke pri svakom prolazu, čime se održava niska propusnost i iskorištenost pohrane na više istodobnih poštanskih sandučića.
Šifrirane vjerodajnice
Svi IMAP i OAuth vjerodajnice šifrirani su u mirovanju s AES-256-GCM koristeći ključ izveden iz lozinke za šifriranje postavljene prilikom implementacije.
Višekorisnički RBAC
Kontrola pristupa temeljena na ulogama omogućuje vam dodjelu dozvola po računu dodatnim korisnicima za zajedničke arhive, uz potpuni zapisnik revizije događaja pristupa.
Zašto pokrenuti Bichon na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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