Do 69% popusta za Bichon

Postavite Bichon instalacijom jednim klikom.

Samohostirani Rust arhiver e-pošte s IMAP-om, OAuth2 i pretraživanjem cijelog teksta za dugoročno očuvanje poštanskog sandučića.

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AI VPS
5,49  /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Bichon instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Bichon

69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Bichon

Bichon je poslužitelj za arhiviranje e-pošte otvorenog koda napisan u Rustu. Povezuje se s IMAP računima, inkrementalno preuzima poruke koristeći sinkronizaciju temeljenu na UID-u, izrađuje Tantivy indeks za pretraživanje cijelog teksta i pruža čist REST API s ugrađenim WebUI-jem za pretraživanje, pregledavanje i izvoz arhivirane pošte.

Samostalno hostiranje Bichona na vašem vlastitom VPS-u čuva svaku arhiviranu poruku, privitak i vjerodajnicu unutar infrastrukture koju vi kontrolirate. Vjerodajnice računa šifrirane su u mirovanju s AES-256-GCM, OAuth 2.0 tokeni automatski se osvježavaju, i više poštanskih sandučića preuzima se istovremeno — čineći Bichon brzom, privatnom alternativom komercijalnim uslugama arhiviranja e-pošte bez naknada po poštanskom sandučiću.

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Što možete izgraditi uz {name}

Bichon ključne značajke

Pretraživanje cijelog teksta

Indeksiranje pokretano Tantivyjem preko tijela poruka, zaglavlja i privitaka vraća rezultate u milisekundama s fasetiranim filtrima i grupiranjem niti.

IMAP i OAuth2 sinkronizacija

Povezuje se s bilo kojim IMAP poslužiteljem koristeći lozinku (PLAIN/LOGIN) ili OAuth 2.0 (XOAUTH2) autentifikaciju, s automatskim osvježavanjem tokena za Gmail i Microsoft račune.

Inkrementalno arhiviranje

UID-temeljena inkrementalna sinkronizacija preuzima samo nove poruke pri svakom prolazu, čime se održava niska propusnost i iskorištenost pohrane na više istodobnih poštanskih sandučića.

Šifrirane vjerodajnice

Svi IMAP i OAuth vjerodajnice šifrirani su u mirovanju s AES-256-GCM koristeći ključ izveden iz lozinke za šifriranje postavljene prilikom implementacije.

Višekorisnički RBAC

Kontrola pristupa temeljena na ulogama omogućuje vam dodjelu dozvola po računu dodatnim korisnicima za zajedničke arhive, uz potpuni zapisnik revizije događaja pristupa.

Zašto pokrenuti Bichon na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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