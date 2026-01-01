Bichon je poslužitelj za arhiviranje e-pošte otvorenog koda napisan u Rustu. Povezuje se s IMAP računima, inkrementalno preuzima poruke koristeći sinkronizaciju temeljenu na UID-u, izrađuje Tantivy indeks za pretraživanje cijelog teksta i pruža čist REST API s ugrađenim WebUI-jem za pretraživanje, pregledavanje i izvoz arhivirane pošte.

Samostalno hostiranje Bichona na vašem vlastitom VPS-u čuva svaku arhiviranu poruku, privitak i vjerodajnicu unutar infrastrukture koju vi kontrolirate. Vjerodajnice računa šifrirane su u mirovanju s AES-256-GCM, OAuth 2.0 tokeni automatski se osvježavaju, i više poštanskih sandučića preuzima se istovremeno — čineći Bichon brzom, privatnom alternativom komercijalnim uslugama arhiviranja e-pošte bez naknada po poštanskom sandučiću.