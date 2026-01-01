Instalirajte Apache Answer jednim klikom.
Platforma za pitanja i odgovore otvorenog koda za izgradnju baza znanja timova, centara za pomoć i zajedničkih foruma.
Odaberite VPS plan za Apache Answer
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apache Answer
Apache Answer je platforma otvorenog koda za pitanja i odgovore, izgrađena pomoću Go i React, dizajnirana da pomogne timovima i zajednicama dijeliti znanje putem sučelja za pitanja i odgovore koje se može pretraživati i koje je organizirano. Za razliku od generičkih foruma, svaki element — označavanje, reputacija, alati za moderiranje i sustav dodataka — namjenski je izgrađen za strukturirano prikupljanje i dohvaćanje znanja.
Samostalno hostiranje Apache Answer-a čuva interno znanje vaše organizacije na vašoj vlastitoj infrastrukturi, bez troškova licenciranja po korisniku i pristupa podacima trećih strana. Kako vaša zajednica raste, vi kontrolirate konfiguraciju, integracije i skaliranje bez da vas ograničava plan razvoja značajki ili cjenovni razredi SaaS pružatelja.
Apache Answer ključne značajke
Strukturirano sučelje pitanja i odgovora
Namjenski dizajniran izgled za pitanja i odgovore s uređivanjem obogaćenog teksta i podrškom za Markdown olakšava pisanje jasnih pitanja i detaljnih odgovora nego softver za forume opće namjene.
Označavanje i pretraživanje
Organizirajte sadržaj s opsežnim sustavom označavanja i naprednim filtriranjem pretraživanja, kako bi članovi tima mogli pronaći relevantne odgovore bez listanja kroz nepovezane rasprave.
Ugled i Gamifikacija
Bodovi reputacije, značke i rangiranje korisnika potiču aktivno sudjelovanje i ističu najpouzdanije suradnike, poboljšavajući ukupnu kvalitetu znanja tijekom vremena.
Sustav dodataka
Proširite funkcionalnost i integrirajte se s vanjskim alatima putem ugrađene arhitekture dodataka, prilagođavajući platformu postojećim radnim procesima vašeg tima bez prilagođenog razvoja.
Višejezična podrška
Ugrađene višejezične mogućnosti podržavaju međunarodne timove i zajednice, uklanjajući jezične barijere iz kolaborativnog dijeljenja znanja.
Zašto pokrenuti Apache Answer na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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