Apache Answer je platforma otvorenog koda za pitanja i odgovore, izgrađena pomoću Go i React, dizajnirana da pomogne timovima i zajednicama dijeliti znanje putem sučelja za pitanja i odgovore koje se može pretraživati i koje je organizirano. Za razliku od generičkih foruma, svaki element — označavanje, reputacija, alati za moderiranje i sustav dodataka — namjenski je izgrađen za strukturirano prikupljanje i dohvaćanje znanja.

Samostalno hostiranje Apache Answer-a čuva interno znanje vaše organizacije na vašoj vlastitoj infrastrukturi, bez troškova licenciranja po korisniku i pristupa podacima trećih strana. Kako vaša zajednica raste, vi kontrolirate konfiguraciju, integracije i skaliranje bez da vas ograničava plan razvoja značajki ili cjenovni razredi SaaS pružatelja.