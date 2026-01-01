Tolgee je platforma otvorenog koda za lokalizaciju i upravljanje prijevodima koja razvojnim timovima omogućuje upravljanje svim ključevima prijevoda aplikacija na jednom mjestu. Njegova istaknuta značajka je uređivanje u kontekstu — prevoditelji mogu izravno mijenjati nizove unutar pokrenute aplikacije bez dodirivanja datoteka koda.

Samostalno hostiranje Tolgeeja na VPS-u drži sve podatke o prijevodu pod vašom kontrolom i eliminira naknade po nizu ili po korisniku uobičajene u SaaS alternativama. SDK-ovi za React, Angular, Vue i druge frameworke integriraju se izravno s platformom, a REST API podržava automatizaciju CI/CD cjevovoda.