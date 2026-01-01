Postavite Tolgee jednim klikom.
Platforma za lokalizaciju otvorenog koda s uređivanjem u kontekstu i integracijama SDK-a za prevođenje aplikacija na više jezika.
Odaberite VPS plan za Tolgee
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Tolgee
Tolgee je platforma otvorenog koda za lokalizaciju i upravljanje prijevodima koja razvojnim timovima omogućuje upravljanje svim ključevima prijevoda aplikacija na jednom mjestu. Njegova istaknuta značajka je uređivanje u kontekstu — prevoditelji mogu izravno mijenjati nizove unutar pokrenute aplikacije bez dodirivanja datoteka koda.
Samostalno hostiranje Tolgeeja na VPS-u drži sve podatke o prijevodu pod vašom kontrolom i eliminira naknade po nizu ili po korisniku uobičajene u SaaS alternativama. SDK-ovi za React, Angular, Vue i druge frameworke integriraju se izravno s platformom, a REST API podržava automatizaciju CI/CD cjevovoda.
Tolgee ključne značajke
Uređivanje u kontekstu
Prevoditelji mogu uređivati nizove znakova izravno u sučelju vaše aplikacije uživo, eliminirajući potrebu za pretraživanjem ključnih datoteka.
Višejezično upravljanje
Upravljajte svim ključevima prijevoda i njihovim vrijednostima za svaki ciljni jezik s jedne organizirane nadzorne ploče.
Framework SDKs
Službeni SDK-ovi za React, Angular, Vue i Svelte integriraju Tolgee izravno u proces izrade vaše aplikacije.
Strojno prevođenje
Automatski popunite prijevode koristeći Google Prevoditelj, DeepL ili AWS Translate kako biste ubrzali procese lokalizacije.
REST API i CLI
Automatizirajte uvoz i izvoz prijevoda u CI/CD cjevovodima koristeći REST API ili alat naredbenog retka.
Zašto pokrenuti Tolgee na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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