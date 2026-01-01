Postavite Checkmate instalacijom jednim klikom.
Platforma za nadzor servera otvorenog koda za praćenje dostupnosti, performansi i zdravlja infrastrukture u stvarnom vremenu.
Odaberite VPS plan za Checkmate
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Checkmate
Checkmate je aplikacija za nadzor poslužitelja otvorenog koda koja prati vrijeme rada, performanse i stanje na vašim poslužiteljima i uslugama s jedne web-bazirane nadzorne ploče. Pruža konfigurabilne provjere ispravnosti, upozorenja u stvarnom vremenu, analizu povijesnih trendova, integraciju s Google PageSpeed Insights i nadzor Docker spremnika — sve to bez oslanjanja na plaćenu SaaS uslugu nadzora.
Postavljanje Checkmatea na namjenski VPS čuva vašu infrastrukturu za nadzor neovisnom o sustavima koje nadzire, sprječavajući da jedan prekid rada sruši i vašu aplikaciju i vašu sposobnost da ga otkrijete.
Checkmate ključne značajke
Praćenje dostupnosti u stvarnom vremenu
Kontinuirano provjerava vaše servere i usluge tako da znate u trenutku kada nešto padne, a ne nakon što se korisnici počnu žaliti.
Upozorenja o zastoju e-pošte
Šalje trenutne obavijesti kada usluge padnu i kada se oporave, držeći vaš tim informiranim bez ručnih provjera nadzorne ploče.
PageSpeed integracija
Dohvaća metrike Google PageSpeed Insights uz podatke o vremenu rada tako da na jednom mjestu možete pratiti i dostupnost i performanse usmjerene na korisnika.
Praćenje Docker spremnika
Nadzire kontejnerizirane aplikacije putem pristupa Docker socketu, pružajući istovremeni uvid u stanje na razini hosta i na razini kontejnera.
Povijesna analiza trendova
Pohranjuje povijest dostupnosti tijekom vremena tako da možete identificirati ponavljajuće prekide, mjeriti usklađenost sa SLA-om i opravdati ulaganja u infrastrukturu.
Zašto pokrenuti Checkmate na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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