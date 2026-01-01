Checkmate je aplikacija za nadzor poslužitelja otvorenog koda koja prati vrijeme rada, performanse i stanje na vašim poslužiteljima i uslugama s jedne web-bazirane nadzorne ploče. Pruža konfigurabilne provjere ispravnosti, upozorenja u stvarnom vremenu, analizu povijesnih trendova, integraciju s Google PageSpeed Insights i nadzor Docker spremnika — sve to bez oslanjanja na plaćenu SaaS uslugu nadzora.

Postavljanje Checkmatea na namjenski VPS čuva vašu infrastrukturu za nadzor neovisnom o sustavima koje nadzire, sprječavajući da jedan prekid rada sruši i vašu aplikaciju i vašu sposobnost da ga otkrijete.