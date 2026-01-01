Postavite Para u jednom kliku.
Otvoreni pozadinski okvir koji pruža JSON REST API za perzistenciju objekata, pretraživanje cijelog teksta i višestruko korištenje.
Odaberite VPS plan za Para
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Para
Para je skalabilan, otvoreni pozadinski okvir koji obrađuje postojanost objekata, pretraživanje cijelog teksta, predmemoriranje i autentifikaciju tako da se programeri mogu usredotočiti na izradu svoje aplikacije umjesto na njezinu infrastrukturu. Sve izlaže putem čistog JSON REST API-ja osiguranog JWT tokenima ili AWS Signature V4, spremnog za posluživanje bilo kojeg frontenda, mobilne aplikacije ili usluge.
Zadana postavka radi potpuno samostalno s ugrađenom H2 bazom podataka i Lucene tražilicom — nije potrebna vanjska baza podataka. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u daje vam privatni pozadinski API bez naknada po zahtjevu, potpunu kontrolu podataka i podršku za dodatke koji zamjenjuju PostgreSQL, MySQL, MongoDB ili Elasticsearch kako vaše potrebe rastu.
Para ključne značajke
Perzistencija JSON objekta
Pohranjujte, dohvaćajte i pretražujte bilo koji objekt putem čistog REST API-ja podržanog priključivim slojem baze podataka koji podržava H2, PostgreSQL, MySQL i MongoDB.
Ugrađeno pretraživanje
Pretraživanje cijelog teksta pokretano Luceneom radi odmah, bez dodatne konfiguracije, omogućujući trenutačno pretraživanje po svim pohranjenim objektima.
Višekorisnička arhitektura
Izolirajte podatke po aplikaciji s ugrađenim višestrukim zakupom — svaka aplikacija dobiva vlastitu tablicu, indeks pretraživanja i prostor imena predmemorije.
JWT autentifikacija
Autenticirajte API zahtjeve s JWT tokenima ili AWS Signature V4, s ugrađenim upravljanjem korisnicima i podrškom za društvenu prijavu.
Plugin ekosustav
Zamijenite zadane H2 i Lucene pozadinske sustave za PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB ili Hazelcast koristeći službene dodatke kako vaše potrebe rastu.
Zašto pokrenuti Para na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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