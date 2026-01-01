Para je skalabilan, otvoreni pozadinski okvir koji obrađuje postojanost objekata, pretraživanje cijelog teksta, predmemoriranje i autentifikaciju tako da se programeri mogu usredotočiti na izradu svoje aplikacije umjesto na njezinu infrastrukturu. Sve izlaže putem čistog JSON REST API-ja osiguranog JWT tokenima ili AWS Signature V4, spremnog za posluživanje bilo kojeg frontenda, mobilne aplikacije ili usluge.

Zadana postavka radi potpuno samostalno s ugrađenom H2 bazom podataka i Lucene tražilicom — nije potrebna vanjska baza podataka. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u daje vam privatni pozadinski API bez naknada po zahtjevu, potpunu kontrolu podataka i podršku za dodatke koji zamjenjuju PostgreSQL, MySQL, MongoDB ili Elasticsearch kako vaše potrebe rastu.