Apache Gravitino je geodistribuirano, federirano jezero metapodataka koje timovima za podatke pruža jedno mjesto za upravljanje tablicama, shemama, skupovima datoteka, modelima i pravilima pristupa kroz heterogene kataloge. Za razliku od tradicionalnog Hive Metastore-a, Gravitino federira postojeće kataloge bez kopiranja metapodataka i izlaže ih putem jedinstvenog REST API-ja i modernog web sučelja, tako da motori poput Trina, Sparka, Flinka i Dorisa mogu postavljati upite istom logičkom prikazu.

Samostalno hostiranje Gravitina na vlastitom VPS-u čuva osjetljivu liniju, definicije shema i mapiranja vjerodajnica unutar vašeg okruženja i izbjegava ponavljajuće troškove upravljanih usluga metapodataka. Priložena Iceberg REST kataloška krajnja točka spremna je za podršku lakehouse tablicama odmah po instalaciji.