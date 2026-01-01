Postavite Apache Gravitino instalacijom jednim klikom.
Jezero metapodataka otvorenog koda koje objedinjuje kataloge, sheme i tablice preko Iceberga, Hivea, MySQL-a i PostgreSQL-a iza jednog API-ja.
Odaberite VPS plan za Apache Gravitino
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apache Gravitino
Apache Gravitino je geodistribuirano, federirano jezero metapodataka koje timovima za podatke pruža jedno mjesto za upravljanje tablicama, shemama, skupovima datoteka, modelima i pravilima pristupa kroz heterogene kataloge. Za razliku od tradicionalnog Hive Metastore-a, Gravitino federira postojeće kataloge bez kopiranja metapodataka i izlaže ih putem jedinstvenog REST API-ja i modernog web sučelja, tako da motori poput Trina, Sparka, Flinka i Dorisa mogu postavljati upite istom logičkom prikazu.
Samostalno hostiranje Gravitina na vlastitom VPS-u čuva osjetljivu liniju, definicije shema i mapiranja vjerodajnica unutar vašeg okruženja i izbjegava ponavljajuće troškove upravljanih usluga metapodataka. Priložena Iceberg REST kataloška krajnja točka spremna je za podršku lakehouse tablicama odmah po instalaciji.
Apache Gravitino ključne značajke
Objedinjeno jezero metapodataka
Federirajte Iceberg, Hive, JDBC i kataloge datotečnog sustava iza jednog REST API-ja i trostupanjskog metalake.catalog.schema imenskog prostora.
Ugrađeni Iceberg REST
Omogućuje Iceberg REST katalošku krajnju točku na portu 9001 tako da Spark, Flink i Trino mogu čitati i pisati Iceberg tablice bez vanjske usluge.
Moderno web korisničko sučelje
Pregledajte metalake, kataloge, sheme i tablice, uredite svojstva i pregledajte porijeklo iz ugrađene web konzole — nije potreban dodatni spremnik.
Višemotorna kompatibilnost
Trino, Spark, Flink, Doris i PyIceberg konektori komuniciraju s Gravitinom tako da isti metapodaci pokreću SQL, batch i streaming radna opterećenja.
Datotečni skup i katalozi modela
Upravlja nestrukturiranim skupovima datoteka i metapodacima ML modela uz tablice, dajući AI i lakehouse radnim opterećenjima jedinstvenu ravninu upravljanja.
Zašto pokrenuti Apache Gravitino na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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