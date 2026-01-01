Do 69% popusta za Apache Gravitino

Postavite Apache Gravitino instalacijom jednim klikom.

Jezero metapodataka otvorenog koda koje objedinjuje kataloge, sheme i tablice preko Iceberga, Hivea, MySQL-a i PostgreSQL-a iza jednog API-ja.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Apache Gravitino instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Apache Gravitino

69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Apache Gravitino

Apache Gravitino je geodistribuirano, federirano jezero metapodataka koje timovima za podatke pruža jedno mjesto za upravljanje tablicama, shemama, skupovima datoteka, modelima i pravilima pristupa kroz heterogene kataloge. Za razliku od tradicionalnog Hive Metastore-a, Gravitino federira postojeće kataloge bez kopiranja metapodataka i izlaže ih putem jedinstvenog REST API-ja i modernog web sučelja, tako da motori poput Trina, Sparka, Flinka i Dorisa mogu postavljati upite istom logičkom prikazu.

Samostalno hostiranje Gravitina na vlastitom VPS-u čuva osjetljivu liniju, definicije shema i mapiranja vjerodajnica unutar vašeg okruženja i izbjegava ponavljajuće troškove upravljanih usluga metapodataka. Priložena Iceberg REST kataloška krajnja točka spremna je za podršku lakehouse tablicama odmah po instalaciji.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Apache Gravitino ključne značajke

Objedinjeno jezero metapodataka

Federirajte Iceberg, Hive, JDBC i kataloge datotečnog sustava iza jednog REST API-ja i trostupanjskog metalake.catalog.schema imenskog prostora.

Ugrađeni Iceberg REST

Omogućuje Iceberg REST katalošku krajnju točku na portu 9001 tako da Spark, Flink i Trino mogu čitati i pisati Iceberg tablice bez vanjske usluge.

Moderno web korisničko sučelje

Pregledajte metalake, kataloge, sheme i tablice, uredite svojstva i pregledajte porijeklo iz ugrađene web konzole — nije potreban dodatni spremnik.

Višemotorna kompatibilnost

Trino, Spark, Flink, Doris i PyIceberg konektori komuniciraju s Gravitinom tako da isti metapodaci pokreću SQL, batch i streaming radna opterećenja.

Datotečni skup i katalozi modela

Upravlja nestrukturiranim skupovima datoteka i metapodacima ML modela uz tablice, dajući AI i lakehouse radnim opterećenjima jedinstvenu ravninu upravljanja.

Zašto pokrenuti Apache Gravitino na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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