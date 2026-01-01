Ghostfolio je open-source nadzorna ploča za osobne financije koja objedinjuje vaš investicijski portfelj preko više klasa imovine — dionica, ETF-ova, kriptovaluta i više — u jedan jedinstveni prikaz. Pruža detaljnu analitiku performansi, vremenski ponderirane povrate i tržišne podatke u stvarnom vremenu bez slanja vaših financijskih podataka trećim stranama.

Samostalno hostiranje Ghostfolija na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad osjetljivim financijskim informacijama. Ova implementacija uključuje PostgreSQL za trajnu pohranu podataka i Redis za keširanje, osiguravajući brze izračune portfelja i pouzdane performanse kako vaša povijest transakcija raste.