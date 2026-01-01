Postavite Ghostfolio instalacijom jednim klikom.
Nadzorna ploča za upravljanje imovinom otvorenog koda, usmjerena na privatnost, za praćenje ulaganja u dionice, ETF-ove i kriptovalute.
Odaberite VPS plan za Ghostfolio
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Ghostfolio
Ghostfolio je open-source nadzorna ploča za osobne financije koja objedinjuje vaš investicijski portfelj preko više klasa imovine — dionica, ETF-ova, kriptovaluta i više — u jedan jedinstveni prikaz. Pruža detaljnu analitiku performansi, vremenski ponderirane povrate i tržišne podatke u stvarnom vremenu bez slanja vaših financijskih podataka trećim stranama.
Samostalno hostiranje Ghostfolija na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad osjetljivim financijskim informacijama. Ova implementacija uključuje PostgreSQL za trajnu pohranu podataka i Redis za keširanje, osiguravajući brze izračune portfelja i pouzdane performanse kako vaša povijest transakcija raste.
Ghostfolio ključne značajke
Praćenje višestruke imovine
Pratite dionice, ETF-ove, kriptovalute, obveznice i alternativnu imovinu na jednoj jedinstvenoj nadzornoj ploči portfelja.
Analitika performansi
Detaljni vremenski ponderirani prinosi, interna stopa povrata i godišnje metrike performansi pomažu vam procijeniti vaše investicijske odluke.
Dizajn koji stavlja privatnost na prvo mjesto
Svi financijski podaci ostaju na vašem vlastitom poslužitelju — nema pristupa oblaku treće strane vašem portfelju ili povijesti transakcija.
Praćenje dividendi
Pratite prihod od dividendi i raspodjele za sve udjele uz izvještavanje o prihodima i izračune prinosa.
CSV uvoz
Uvezite transakcije iz CSV datoteka i raznih brokerskih platformi za brzo uključivanje povijesti vašeg postojećeg portfelja.
Zašto pokrenuti Ghostfolio na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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