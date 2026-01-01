Postavite Daptin instalacijom jednim klikom.
Headless CMS otvorenog koda koji izlaže bilo koji podatkovni model putem automatski generiranih REST i GraphQL API-ja.
Odaberite VPS plan za Daptin
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Daptin
Daptin je open-source backend-as-a-service koji bilo koji podatkovni model pretvara u potpuni REST i GraphQL API, s ugrađenom autentifikacijom korisnika, dozvolama temeljenim na ulogama i strojnim stanjima. Umjesto pisanja rukovatelja krajnjim točkama, entitete i odnose definirate u YAML-u ili JSON-u, a Daptin automatski generira potpuno CRUD sučelje, nadzornu ploču i OpenAPI specifikaciju.
Samostalno hostiranje Daptina na vlastitom VPS-u drži korisničke zapise, OAuth vjerodajnice i prenesene datoteke u potpunosti pod vašom kontrolom bez naknada po zahtjevu. Implementacija s jednom binarnom datotekom uključuje ugrađenu podršku za SQLite, PostgreSQL i MySQL, plus adaptere za pohranu temeljene na rclone-u za stupce datoteka sinkroniziranih s oblakom i integrirane pakete s tržnice za selektivno omogućavanje značajki.
Daptin ključne značajke
Automatski generirani API-ji
Definirajte entitete u YAML-u ili JSON-u i Daptin odmah izlaže REST krajnje točke, GraphQL shemu i OpenAPI specifikaciju — nije potreban kod rukovatelja.
Višebazni backend
Pokrenite istu Daptin instancu na SQLite-u za brze početke, ili skalirajte na PostgreSQL i MySQL bez mijenjanja niti jedne linije definicija modela.
Autentifikacija i dozvole
Ugrađeno upravljanje korisnicima, OAuth2 društvena prijava, JWT autorizacija i detaljne dozvole po retku uklanjaju potrebu za zasebnom uslugom identiteta.
Akcije i konačni automati
Modelirajte poslovne tijekove izravno unutar Daptina koristeći lance akcija i konačne automate, zamjenjujući prilagođeni serverski kod za tipičnu CRUD orkestraciju.
Sinkronizacija pohrane u oblaku
Stupci resursa pohranjuju datoteke putem rclone-podržanih pružatelja, omogućujući vam sinkronizaciju prijenosa na S3, Google Drive, Dropbox i desetke drugih pozadinskih sustava odmah spremnih za korištenje.
Zašto pokrenuti Daptin na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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