Daptin je open-source backend-as-a-service koji bilo koji podatkovni model pretvara u potpuni REST i GraphQL API, s ugrađenom autentifikacijom korisnika, dozvolama temeljenim na ulogama i strojnim stanjima. Umjesto pisanja rukovatelja krajnjim točkama, entitete i odnose definirate u YAML-u ili JSON-u, a Daptin automatski generira potpuno CRUD sučelje, nadzornu ploču i OpenAPI specifikaciju.

Samostalno hostiranje Daptina na vlastitom VPS-u drži korisničke zapise, OAuth vjerodajnice i prenesene datoteke u potpunosti pod vašom kontrolom bez naknada po zahtjevu. Implementacija s jednom binarnom datotekom uključuje ugrađenu podršku za SQLite, PostgreSQL i MySQL, plus adaptere za pohranu temeljene na rclone-u za stupce datoteka sinkroniziranih s oblakom i integrirane pakete s tržnice za selektivno omogućavanje značajki.