ILLA Builder je open-source low-code razvojna platforma koja timovima omogućuje izradu internih alata, nadzornih ploča i administratorskih panela bez opsežnog front-end inženjeringa. Biblioteka komponenti s funkcijom povuci-i-ispusti u kombinaciji s podrškom za više od 40 integracija — uključujući PostgreSQL, MySQL, REST API-je i GraphQL — znači da programeri mogu povezati stvarne izvore podataka i isporučiti funkcionalne aplikacije u satima umjesto u tjednima.

Samostalno hostiranje ILLA Buildera na vašem VPS-u čuva poslovne podatke unutar vaše vlastite infrastrukture, eliminirajući brige o SaaS politikama dijeljenja podataka ili cijenama po korisniku. Sveobuhvatna Docker slika objedinjuje sve što je potrebno za pokretanje platforme, s trajnim volumenima koji osiguravaju da su vaši projekti i povezani resursi sačuvani tijekom ponovnih pokretanja i ažuriranja.