Postavite ILLA Builder instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda s malo koda za vizualnu izradu internih alata, nadzornih ploča i administratorskih panela.
Odaberite VPS plan za ILLA Builder
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ILLA Builder
ILLA Builder je open-source low-code razvojna platforma koja timovima omogućuje izradu internih alata, nadzornih ploča i administratorskih panela bez opsežnog front-end inženjeringa. Biblioteka komponenti s funkcijom povuci-i-ispusti u kombinaciji s podrškom za više od 40 integracija — uključujući PostgreSQL, MySQL, REST API-je i GraphQL — znači da programeri mogu povezati stvarne izvore podataka i isporučiti funkcionalne aplikacije u satima umjesto u tjednima.
Samostalno hostiranje ILLA Buildera na vašem VPS-u čuva poslovne podatke unutar vaše vlastite infrastrukture, eliminirajući brige o SaaS politikama dijeljenja podataka ili cijenama po korisniku. Sveobuhvatna Docker slika objedinjuje sve što je potrebno za pokretanje platforme, s trajnim volumenima koji osiguravaju da su vaši projekti i povezani resursi sačuvani tijekom ponovnih pokretanja i ažuriranja.
ILLA Builder ključne značajke
Drag-and-drop alat
Sastavite korisnička sučelja iz bogate biblioteke komponenti — tablice, obrasce, grafikone i još mnogo toga — povlačenjem na platno, bez pisanja koda za izgled.
40+ integracija podataka
Povežite se izravno s PostgreSQL-om, MySQL-om, MongoDB-om, Redis-om, REST API-jima, GraphQL-om i drugim popularnim uslugama za pokretanje vaših aplikacija s podacima u stvarnom vremenu.
JavaScript posvuda
Napišite prilagođenu logiku izravno u JavaScriptu za transformaciju podataka, pokretanje radnji i dodavanje uvjetnog ponašanja izvan onoga što alati bez koda obično dopuštaju.
Suradnja u stvarnom vremenu
Više članova tima može istovremeno uređivati istu aplikaciju, čineći to praktičnim za inženjerske i operativne timove da zajedno grade i iteriraju.
Samostalno postavljena kontrola podataka
Pokretanje na vlastitom VPS-u zadržava sve povezane izvore podataka i logiku aplikacije unutar vaše infrastrukture, te podržava usklađenost i zahtjeve za rezidentnost podataka.
Zašto pokrenuti ILLA Builder na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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