Postavite Mattermost instalacijom jednim klikom.
Platforma za timsku razmjenu poruka otvorenog koda s potpunim vlasništvom nad podacima i sigurnosnim kontrolama poslovne razine.
Odaberite VPS plan za Mattermost
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Mattermost
Mattermost je samostalno hostirana platforma za timsku suradnju koja pruža poruke slične Slacku, dijeljenje datoteka, glasovne pozive i automatizaciju radnog tijeka — bez odricanja kontrole nad vašim podacima. Izgrađen za tehničke timove i timove svjesne sigurnosti, podržava tematske kanale, 800+ integracija, SSO, LDAP i arhiviranje usklađenosti odmah po instalaciji.
Samostalno hostiranje Mattermosta na vlastitom VPS-u eliminira pretplate po korisniku, čuva sve poruke i datoteke unutar vaše infrastrukture i zadovoljava zahtjeve suverenosti podataka uobičajene u vladinim, financijskim i zdravstvenim okruženjima gdje alati isključivo u oblaku nisu prihvatljivi.
Mattermost ključne značajke
Poruke u nitima
Organizirani timski razgovori u stalnim kanalima s pretraživanjem cijelog teksta kroz neograničenu povijest poruka.
Bogate integracije
Povežite se s 800+ alata uključujući GitHub, Jira, Zoom i Jenkins pomoću webhooks-a, slash naredbi i tržišta dodataka.
Glas i video
Ugrađeni audio i video pozivi s dijeljenjem zaslona zadržavaju suradnju na jednom mjestu bez prebacivanja na vanjske alate.
Korporativna sigurnost
SSO, LDAP, dozvole temeljene na ulogama i izvoz usklađenosti zadovoljavaju stroge sigurnosne i regulatorne zahtjeve.
Potpuno vlasništvo nad podacima
Sve poruke i datoteke nalaze se na vašem VPS-u — bez pristupa dobavljača, bez naknada po korisniku i bez zaključavanja platforme.
Zašto pokrenuti Mattermost na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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