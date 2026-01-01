Mattermost je samostalno hostirana platforma za timsku suradnju koja pruža poruke slične Slacku, dijeljenje datoteka, glasovne pozive i automatizaciju radnog tijeka — bez odricanja kontrole nad vašim podacima. Izgrađen za tehničke timove i timove svjesne sigurnosti, podržava tematske kanale, 800+ integracija, SSO, LDAP i arhiviranje usklađenosti odmah po instalaciji.

Samostalno hostiranje Mattermosta na vlastitom VPS-u eliminira pretplate po korisniku, čuva sve poruke i datoteke unutar vaše infrastrukture i zadovoljava zahtjeve suverenosti podataka uobičajene u vladinim, financijskim i zdravstvenim okruženjima gdje alati isključivo u oblaku nisu prihvatljivi.