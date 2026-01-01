Do 69% popusta za Wealthfolio

Postavite Wealthfolio instalacijom jednim klikom.

Otvorenog koda osobni alat za praćenje ulaganja za portfelje, neto vrijednost i analitiku financijskih performansi.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Wealthfolio instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Wealthfolio

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Wealthfolio

Wealthfolio je alat za praćenje ulaganja otvorenog koda koji na prvo mjesto stavlja privatnost, a objedinjuje imovinu s više brokerskih kuća i banaka na jednoj nadzornoj ploči. Prati učinak portfelja, neto vrijednost, dividende i prihode te uspoređuje vaše povrate s indeksima poput S&P 500 — sve to bez slanja vaših financijskih podataka u oblak treće strane.

Samostalno hostiranje Wealthfolija na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim financijskim podacima. Aplikacija pohranjuje sve u lokalnu SQLite bazu podataka, čineći sigurnosne kopije jednostavnima i eliminirajući pretplate. Uz podršku za CSV uvoz, Monte Carlo simulacije za planiranje mirovine i ugrađene preporuke za rebalansiranje portfelja, pokriva cijeli spektar upravljanja osobnim ulaganjima.

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Što možete izgraditi uz {name}

Wealthfolio ključne značajke

Višebrokerska konsolidacija

Agregirajte imovinu od više brokera i bankovnih računa u jednu objedinjenu nadzornu ploču, uz podršku za CSV uvoz za jednostavno uključivanje.

Analiza učinkovitosti portfelja

Usporedite izvedbu računa s glavnim indeksima kao što je S&P 500 i pratite vremenski ponderirane povrate kroz cijelu vašu povijest ulaganja.

Praćenje neto vrijednosti

Pratite svu imovinu i obveze zajedno kako biste dobili točnu, ažuriranu sliku vašeg ukupnog financijskog položaja tijekom vremena.

Praćenje dividendi i prihoda

Automatski pratite isplate dividendi i prihode od kamata u svim udjelima, pružajući vam jasan uvid u vaše tokove pasivnog prihoda.

Alati za planiranje mirovine

Pokrenite Monte Carlo simulacije i FIRE projekcije kako biste testirali svoju strategiju štednje pod opterećenjem i procijenili kada možete postići financijsku neovisnost.

Rebalansiranje portfelja

Postavite ciljane postotke raspodjele imovine i primajte preporuke za rebalansiranje koje vaš portfelj drže usklađenim s vašom investicijskom strategijom.

Zašto pokrenuti Wealthfolio na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

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Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

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