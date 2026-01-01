Postavite Wealthfolio instalacijom jednim klikom.
Otvorenog koda osobni alat za praćenje ulaganja za portfelje, neto vrijednost i analitiku financijskih performansi.
Odaberite VPS plan za Wealthfolio
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Wealthfolio
Wealthfolio je alat za praćenje ulaganja otvorenog koda koji na prvo mjesto stavlja privatnost, a objedinjuje imovinu s više brokerskih kuća i banaka na jednoj nadzornoj ploči. Prati učinak portfelja, neto vrijednost, dividende i prihode te uspoređuje vaše povrate s indeksima poput S&P 500 — sve to bez slanja vaših financijskih podataka u oblak treće strane.
Samostalno hostiranje Wealthfolija na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim financijskim podacima. Aplikacija pohranjuje sve u lokalnu SQLite bazu podataka, čineći sigurnosne kopije jednostavnima i eliminirajući pretplate. Uz podršku za CSV uvoz, Monte Carlo simulacije za planiranje mirovine i ugrađene preporuke za rebalansiranje portfelja, pokriva cijeli spektar upravljanja osobnim ulaganjima.
Wealthfolio ključne značajke
Višebrokerska konsolidacija
Agregirajte imovinu od više brokera i bankovnih računa u jednu objedinjenu nadzornu ploču, uz podršku za CSV uvoz za jednostavno uključivanje.
Analiza učinkovitosti portfelja
Usporedite izvedbu računa s glavnim indeksima kao što je S&P 500 i pratite vremenski ponderirane povrate kroz cijelu vašu povijest ulaganja.
Praćenje neto vrijednosti
Pratite svu imovinu i obveze zajedno kako biste dobili točnu, ažuriranu sliku vašeg ukupnog financijskog položaja tijekom vremena.
Praćenje dividendi i prihoda
Automatski pratite isplate dividendi i prihode od kamata u svim udjelima, pružajući vam jasan uvid u vaše tokove pasivnog prihoda.
Alati za planiranje mirovine
Pokrenite Monte Carlo simulacije i FIRE projekcije kako biste testirali svoju strategiju štednje pod opterećenjem i procijenili kada možete postići financijsku neovisnost.
Rebalansiranje portfelja
Postavite ciljane postotke raspodjele imovine i primajte preporuke za rebalansiranje koje vaš portfelj drže usklađenim s vašom investicijskom strategijom.
Zašto pokrenuti Wealthfolio na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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