Wealthfolio je alat za praćenje ulaganja otvorenog koda koji na prvo mjesto stavlja privatnost, a objedinjuje imovinu s više brokerskih kuća i banaka na jednoj nadzornoj ploči. Prati učinak portfelja, neto vrijednost, dividende i prihode te uspoređuje vaše povrate s indeksima poput S&P 500 — sve to bez slanja vaših financijskih podataka u oblak treće strane.

Samostalno hostiranje Wealthfolija na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim financijskim podacima. Aplikacija pohranjuje sve u lokalnu SQLite bazu podataka, čineći sigurnosne kopije jednostavnima i eliminirajući pretplate. Uz podršku za CSV uvoz, Monte Carlo simulacije za planiranje mirovine i ugrađene preporuke za rebalansiranje portfelja, pokriva cijeli spektar upravljanja osobnim ulaganjima.