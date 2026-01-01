Postavite Khoj jednim klikom.
AI pomoćnik otvorenog koda koji razgovara s vašim dokumentima, pretražuje web i pokreće kod koristeći AI model po vašem izboru.
Odaberite VPS plan za Khoj
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Khoj
Khoj je besplatni, open-source AI osobni asistent koji se povezuje s vašim dokumentima, bilješkama i datotekama te vam omogućuje postavljanje pitanja o njima prirodnim jezikom. Radi s bilo kojim glavnim AI pružateljem — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, ili lokalnom Ollama instancom koja radi na istom VPS-u — i nadopunjuje svoje odgovore pretraživanjem weba u stvarnom vremenu putem SearXNG-a i izoliranim izvršavanjem Python koda putem Terrariuma.
Samostalno hostiranje Khoja znači da vaši dokumenti, razgovori i povijest upita ostaju na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Vaše datoteke se nikada ne šalju nigdje izvan pružatelja AI modela kojeg eksplicitno konfigurirate, dajući vam potpunu kontrolu nad time koji se podaci dijele i s kim.
Khoj ključne značajke
Razgovarajte s dokumentima
Indeksirajte svoje PDF-ove, bilješke i datoteke i postavljajte pitanja o njima prirodnim jezikom — Khoj dohvaća relevantan kontekst i odgovore koristeći vaš odabrani AI model.
Integracija web pretrage
Ugrađeni SearXNG omogućuje Khoju dohvaćanje i sažimanje trenutnih informacija s weba bez usmjeravanja upita putem API-ja za pretraživanje treće strane.
Sandbox za izvršavanje koda
Pokrenite Python kod u izoliranom Terrarium sandboxu kako bi Khoj mogao izvršavati izračune, analizu podataka i skriptne zadatke kao dio razgovora.
Bilo koji pružatelj AI modela
Povežite OpenAI, Anthropic, Google Gemini ili lokalnu instancu Ollame — mijenjajte pružatelje bez promjene načina na koji komunicirate s Khojem.
Privatno prema zadanim postavkama
Svi dokumenti, razgovori i ugradnje ostaju na vašem VPS-u — ništa se ne dijeli izvan pružatelja AI modela kojeg konfigurirate.
Zašto pokrenuti Khoj na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.