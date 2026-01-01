Khoj je besplatni, open-source AI osobni asistent koji se povezuje s vašim dokumentima, bilješkama i datotekama te vam omogućuje postavljanje pitanja o njima prirodnim jezikom. Radi s bilo kojim glavnim AI pružateljem — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, ili lokalnom Ollama instancom koja radi na istom VPS-u — i nadopunjuje svoje odgovore pretraživanjem weba u stvarnom vremenu putem SearXNG-a i izoliranim izvršavanjem Python koda putem Terrariuma.

Samostalno hostiranje Khoja znači da vaši dokumenti, razgovori i povijest upita ostaju na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Vaše datoteke se nikada ne šalju nigdje izvan pružatelja AI modela kojeg eksplicitno konfigurirate, dajući vam potpunu kontrolu nad time koji se podaci dijele i s kim.