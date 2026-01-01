Postavite MariaDB jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Relacijska baza podataka otvorenog koda i izravna zamjena za MySQL kojoj vjeruju milijuni implementacija diljem svijeta.
Odaberite VPS plan za MariaDB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz MariaDB
MariaDB je jedna od najraširenijih relacijskih baza podataka na svijetu, koju su stvorili izvorni MySQL programeri kako bi ostala trajno otvorenog koda. Nudi potpunu ACID usklađenost, kompatibilnost s MySQL-om, više mehanizama za pohranu i poslovne značajke poput Galera klastera za visoku dostupnost — što je čini čvrstim temeljem za web aplikacije, SaaS platforme i podatkovna opterećenja bilo koje veličine.
Pokretanje MariaDB-a na vlastitom VPS-u daje vam namjenske resurse baze podataka, izravnu kontrolu nad konfiguracijom i podešavanjem te dijeljeni poslužitelj baze podataka dostupan svim vašim aplikacijama — bez dodatnih troškova i cijena po resursu upravljanih usluga baze podataka.
MariaDB ključne značajke
MySQL kompatibilnost
Izravna zamjena za MySQL znači da postojeće aplikacije, upravljački programi i alati rade bez promjena koda.
ACID transakcije
Potpuna transakcijska podrška s InnoDB-om osigurava integritet podataka za aplikacije koje si ne mogu priuštiti nedosljedno stanje.
Galera Cluster
Ugrađena multi-master replikacija za implementacije visoke dostupnosti koje trebaju operacije baze podataka bez zastoja.
Višestruki mehanizmi za pohranu
Odaberite između InnoDB, Aria, ColumnStore i drugih, kako biste uskladili mehanizam za pohranu sa svakom vrstom radnog opterećenja.
JSON i Prostorni podaci
Izvorni JSON tip podataka i prostorni indeksi podržavaju moderne modele podataka aplikacija uz tradicionalne relacijske podatke.
Zašto pokrenuti MariaDB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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