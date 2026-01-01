MariaDB je jedna od najraširenijih relacijskih baza podataka na svijetu, koju su stvorili izvorni MySQL programeri kako bi ostala trajno otvorenog koda. Nudi potpunu ACID usklađenost, kompatibilnost s MySQL-om, više mehanizama za pohranu i poslovne značajke poput Galera klastera za visoku dostupnost — što je čini čvrstim temeljem za web aplikacije, SaaS platforme i podatkovna opterećenja bilo koje veličine.

Pokretanje MariaDB-a na vlastitom VPS-u daje vam namjenske resurse baze podataka, izravnu kontrolu nad konfiguracijom i podešavanjem te dijeljeni poslužitelj baze podataka dostupan svim vašim aplikacijama — bez dodatnih troškova i cijena po resursu upravljanih usluga baze podataka.