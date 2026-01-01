Shaarli je osobna, minimalistička usluga za označavanje (bookmarking) dizajnirana kao samostalno hostirana zamjena za originalni del.icio.us. Pohranjuje svaku oznaku u jednu ravnu PHP datoteku — bez poslužitelja baze podataka, bez migracija, bez nadogradnji sheme — i prikazuje čist obrnuto-kronološki feed veza, bilješki i ažuriranja u stilu mikrobloga koje možete držati javnima, privatnima ili miješati po stavci.

Samostalno hostiranje Shaarlija na vašem VPS-u daje vam privatnu arhivu veza pod vašom vlastitom domenom, RSS/Atom feed vaših dijeljenja, sustav bilješki prilagođen Markdownu i bookmarklet plus mobilni API koji pretvara bilo koji preglednik ili aplikaciju u cilj za spremanje jednim klikom. Cijeli stack je jedan PHP kontejner s JSON datotekom koja ga podržava — sigurnosne kopije su kopija jedne datoteke.