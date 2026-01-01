Postavite Shaarli jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Osobna, minimalistička, superbrza usluga za spremanje oznaka koja sve pohranjuje u jednoj bazi podataka s ravnom datotekom — nije potreban SQL.
Odaberite VPS plan za Shaarli
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Shaarli
Shaarli je osobna, minimalistička usluga za označavanje (bookmarking) dizajnirana kao samostalno hostirana zamjena za originalni del.icio.us. Pohranjuje svaku oznaku u jednu ravnu PHP datoteku — bez poslužitelja baze podataka, bez migracija, bez nadogradnji sheme — i prikazuje čist obrnuto-kronološki feed veza, bilješki i ažuriranja u stilu mikrobloga koje možete držati javnima, privatnima ili miješati po stavci.
Samostalno hostiranje Shaarlija na vašem VPS-u daje vam privatnu arhivu veza pod vašom vlastitom domenom, RSS/Atom feed vaših dijeljenja, sustav bilješki prilagođen Markdownu i bookmarklet plus mobilni API koji pretvara bilo koji preglednik ili aplikaciju u cilj za spremanje jednim klikom. Cijeli stack je jedan PHP kontejner s JSON datotekom koja ga podržava — sigurnosne kopije su kopija jedne datoteke.
Shaarli ključne značajke
Pohrana ravnih datoteka
Oznake se nalaze u jednoj PHP podatkovnoj pohrani bez poslužitelja baze podataka za instalaciju, optimizaciju ili sigurnosno kopiranje — kopirajte datoteku i imate svoju arhivu.
Obrnuto kronološki niz
Svaka oznaka, bilješka ili objava na mikroblogu slijeće na jednu urednu vremensku traku s oznakama, pretraživanjem cijelog teksta i kontrolama privatnosti po poveznici.
RSS i Atom sažeci
Ugrađeni RSS i Atom feedovi pretvaraju vaš Shaarli u javni blog s poveznicama ili privatni izvor za čitanje feedova — radi sa svakom aplikacijom za čitanje.
Bookmarklet i REST API
Spremite poveznice iz bilo kojeg preglednika s priloženim bookmarkletom, ili pošaljite s mobilnih i desktop aplikacija koristeći tipizirani REST API.
Markdown bilješke
Pišite duže bilješke i objave na mikroblogu u Markdownu uz oznake, s opcionalnom javnom vidljivošću za dijeljenje.
Lagan otisak
Jedan PHP spremnik bez poslužitelja baze podataka radi bez problema na najmanjim VPS planovima bez natjecanja s drugim aplikacijama za resurse.
Zašto pokrenuti Shaarli na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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