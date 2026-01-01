Samostalno hostiran upravitelj recepata s planiranjem obroka, popisima za kupovinu i organizacijom kuharica.
Odaberite VPS plan za Tandoor Recipes
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Tandoor Recipes
Tandoor Recipes je platforma za upravljanje receptima otvorenog koda, bogata značajkama, za organiziranje vašeg kulinarskog života. Uvezite recepte s bilo koje web stranice, planirajte tjedne obroke, generirajte popise za kupovinu i dijelite kuharice s obitelji — sve putem čistog web sučelja dostupnog na bilo kojem uređaju. Izgrađen od strane zajednice za samostalno hostiranje, stavlja vašu kolekciju recepata pod vašu kontrolu bez oglasa, pretplata ili prikupljanja podataka.
Samostalno hostiranje Tandoora na vašem VPS-u čuva sve vaše recepte, planove obroka i popise za kupovinu privatnima i dostupnima s bilo kojeg mjesta. Ova implementacija uključuje PostgreSQL za pouzdanu pohranu podataka i Traefik HTTPS integraciju. Prvi korisnik koji se registrira postaje administrator — onemogućite javne prijave nakon kreiranja vašeg računa.
Tandoor Recipes ključne značajke
Uvoz recepta
Uvezite recepte s bilo koje web stranice uz automatsku analizu sastojaka, uputa i nutritivnih informacija.
Planiranje obroka
Planirajte obroke za tjedan pomoću kalendara povuci i ispusti te automatski generirajte popise za kupovinu iz planiranih recepata.
Popisi za kupovinu
Stvorite i dijelite popise za kupovinu koji kombiniraju sastojke iz više recepata s automatskim spajanjem količina.
Organizacija kuharice
Organizirajte recepte u kuharice, označite ih ključnim riječima i trenutačno pretražujte kroz cijelu svoju kolekciju.
Višekorisničko dijeljenje
Dijelite prostor za recepte s članovima obitelji, svaki sa svojim planovima obroka i popisima za kupovinu.
Praćenje prehrane
Pratite kalorije i makronutrijente po receptu s nutritivnim podacima iz uvezenih recepata ili ručnim unosom.
Zašto pokrenuti Tandoor Recipes na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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