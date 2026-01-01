Tandoor Recipes je platforma za upravljanje receptima otvorenog koda, bogata značajkama, za organiziranje vašeg kulinarskog života. Uvezite recepte s bilo koje web stranice, planirajte tjedne obroke, generirajte popise za kupovinu i dijelite kuharice s obitelji — sve putem čistog web sučelja dostupnog na bilo kojem uređaju. Izgrađen od strane zajednice za samostalno hostiranje, stavlja vašu kolekciju recepata pod vašu kontrolu bez oglasa, pretplata ili prikupljanja podataka.

Samostalno hostiranje Tandoora na vašem VPS-u čuva sve vaše recepte, planove obroka i popise za kupovinu privatnima i dostupnima s bilo kojeg mjesta. Ova implementacija uključuje PostgreSQL za pouzdanu pohranu podataka i Traefik HTTPS integraciju. Prvi korisnik koji se registrira postaje administrator — onemogućite javne prijave nakon kreiranja vašeg računa.