Do 69% popusta za Tandoor Recipes

Samostalno hostiran upravitelj recepata s planiranjem obroka, popisima za kupovinu i organizacijom kuharica.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
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Odaberite VPS plan za Tandoor Recipes

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Tandoor Recipes

Tandoor Recipes je platforma za upravljanje receptima otvorenog koda, bogata značajkama, za organiziranje vašeg kulinarskog života. Uvezite recepte s bilo koje web stranice, planirajte tjedne obroke, generirajte popise za kupovinu i dijelite kuharice s obitelji — sve putem čistog web sučelja dostupnog na bilo kojem uređaju. Izgrađen od strane zajednice za samostalno hostiranje, stavlja vašu kolekciju recepata pod vašu kontrolu bez oglasa, pretplata ili prikupljanja podataka.

Samostalno hostiranje Tandoora na vašem VPS-u čuva sve vaše recepte, planove obroka i popise za kupovinu privatnima i dostupnima s bilo kojeg mjesta. Ova implementacija uključuje PostgreSQL za pouzdanu pohranu podataka i Traefik HTTPS integraciju. Prvi korisnik koji se registrira postaje administrator — onemogućite javne prijave nakon kreiranja vašeg računa.

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Što možete izgraditi uz {name}

Tandoor Recipes ključne značajke

Uvoz recepta

Uvezite recepte s bilo koje web stranice uz automatsku analizu sastojaka, uputa i nutritivnih informacija.

Planiranje obroka

Planirajte obroke za tjedan pomoću kalendara povuci i ispusti te automatski generirajte popise za kupovinu iz planiranih recepata.

Popisi za kupovinu

Stvorite i dijelite popise za kupovinu koji kombiniraju sastojke iz više recepata s automatskim spajanjem količina.

Organizacija kuharice

Organizirajte recepte u kuharice, označite ih ključnim riječima i trenutačno pretražujte kroz cijelu svoju kolekciju.

Višekorisničko dijeljenje

Dijelite prostor za recepte s članovima obitelji, svaki sa svojim planovima obroka i popisima za kupovinu.

Praćenje prehrane

Pratite kalorije i makronutrijente po receptu s nutritivnim podacima iz uvezenih recepata ili ručnim unosom.

Zašto pokrenuti Tandoor Recipes na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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