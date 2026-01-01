Postavite HomeHub uz instalaciju jednim klikom.
Obiteljska nadzorna ploča bez prijave za dijeljene bilješke, popise za kupovinu, kućanske poslove, kalendare i troškove u jednoj privatnoj PWA aplikaciji.
Odaberite VPS plan za HomeHub
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz HomeHub
HomeHub je obiteljski alat otvorenog koda, samostalno ugošćen, koji svaki poslužitelj pretvara u privatnu nadzornu ploču za sve u vašem kućanstvu. Dizajniran za zajedničku upotrebu na kućnoj mreži, isporučuje se kao progresivna web aplikacija bez prijave, tako da ga bilo koji član obitelji može otvoriti u pregledniku, spremiti na početni zaslon i odmah početi surađivati na bilješkama, popisima za kupovinu, kućanskim poslovima i zajedničkom kalendaru.
Samostalno ugošćivanje HomeHuba čuva podatke kućanstva — troškove, navike kupovine, obiteljske rutine i prenesene datoteke — u potpunosti na vašem vlastitom VPS-u, bez sinkronizacije s oblakom treće strane, praćenja ili naknada po korisniku. Značajke se mogu pojedinačno uključivati/isključivati putem jedne YAML konfiguracije, tako da omogućite samo alate koje vaša obitelj stvarno koristi.
HomeHub ključne značajke
Zajednički popis za kupovinu
Zajednička lista za kupovinu s pametnim prijedlozima temeljenim na prošlim unosima, tako da cijela obitelj može dodavati stavke kako ih ponestaje.
Praćenje obiteljskih troškova
Pratite kućne troškove uz podršku za ponavljajuće račune poput pretplata, režija, mlijeka ili novina, sve u jednoj knjizi.
Kalendar i podsjetnici
Zajednički kalendar s kategorijama označenim bojama za račune, školu, zdravlje i obiteljske događaje osigurava da je svaki član kućanstva usklađen.
Obaveze i bilješke
Lagani planer kućanskih poslova i zajednička ploča za bilješke omogućuju članovima obitelji dodjeljivanje zadataka i zapisivanje kratkih poruka bez dodatnih aplikacija.
Ugrađeni uslužni programi
Uključuje knjigu recepata, praćenje datuma isteka, PDF kompresor, skraćivač URL-ova, QR generator i preuzimač medija u jednoj PWA aplikaciji.
Privatno prema dizajnu
Nema sustava računa, nema telemetrije i nema ovisnosti o oblaku — svi podaci ostaju unutar vašeg VPS-a i kućne mreže.
Zašto pokrenuti HomeHub na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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