Do 69% popusta za HomeHub

Postavite HomeHub uz instalaciju jednim klikom.

Obiteljska nadzorna ploča bez prijave za dijeljene bilješke, popise za kupovinu, kućanske poslove, kalendare i troškove u jednoj privatnoj PWA aplikaciji.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite HomeHub uz instalaciju jednim klikom.

Odaberite VPS plan za HomeHub

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz HomeHub

HomeHub je obiteljski alat otvorenog koda, samostalno ugošćen, koji svaki poslužitelj pretvara u privatnu nadzornu ploču za sve u vašem kućanstvu. Dizajniran za zajedničku upotrebu na kućnoj mreži, isporučuje se kao progresivna web aplikacija bez prijave, tako da ga bilo koji član obitelji može otvoriti u pregledniku, spremiti na početni zaslon i odmah početi surađivati na bilješkama, popisima za kupovinu, kućanskim poslovima i zajedničkom kalendaru.

Samostalno ugošćivanje HomeHuba čuva podatke kućanstva — troškove, navike kupovine, obiteljske rutine i prenesene datoteke — u potpunosti na vašem vlastitom VPS-u, bez sinkronizacije s oblakom treće strane, praćenja ili naknada po korisniku. Značajke se mogu pojedinačno uključivati/isključivati putem jedne YAML konfiguracije, tako da omogućite samo alate koje vaša obitelj stvarno koristi.

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Što možete izgraditi uz {name}

HomeHub ključne značajke

Zajednički popis za kupovinu

Zajednička lista za kupovinu s pametnim prijedlozima temeljenim na prošlim unosima, tako da cijela obitelj može dodavati stavke kako ih ponestaje.

Praćenje obiteljskih troškova

Pratite kućne troškove uz podršku za ponavljajuće račune poput pretplata, režija, mlijeka ili novina, sve u jednoj knjizi.

Kalendar i podsjetnici

Zajednički kalendar s kategorijama označenim bojama za račune, školu, zdravlje i obiteljske događaje osigurava da je svaki član kućanstva usklađen.

Obaveze i bilješke

Lagani planer kućanskih poslova i zajednička ploča za bilješke omogućuju članovima obitelji dodjeljivanje zadataka i zapisivanje kratkih poruka bez dodatnih aplikacija.

Ugrađeni uslužni programi

Uključuje knjigu recepata, praćenje datuma isteka, PDF kompresor, skraćivač URL-ova, QR generator i preuzimač medija u jednoj PWA aplikaciji.

Privatno prema dizajnu

Nema sustava računa, nema telemetrije i nema ovisnosti o oblaku — svi podaci ostaju unutar vašeg VPS-a i kućne mreže.

Zašto pokrenuti HomeHub na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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