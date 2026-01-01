HomeHub je obiteljski alat otvorenog koda, samostalno ugošćen, koji svaki poslužitelj pretvara u privatnu nadzornu ploču za sve u vašem kućanstvu. Dizajniran za zajedničku upotrebu na kućnoj mreži, isporučuje se kao progresivna web aplikacija bez prijave, tako da ga bilo koji član obitelji može otvoriti u pregledniku, spremiti na početni zaslon i odmah početi surađivati na bilješkama, popisima za kupovinu, kućanskim poslovima i zajedničkom kalendaru.

Samostalno ugošćivanje HomeHuba čuva podatke kućanstva — troškove, navike kupovine, obiteljske rutine i prenesene datoteke — u potpunosti na vašem vlastitom VPS-u, bez sinkronizacije s oblakom treće strane, praćenja ili naknada po korisniku. Značajke se mogu pojedinačno uključivati/isključivati putem jedne YAML konfiguracije, tako da omogućite samo alate koje vaša obitelj stvarno koristi.