Postavite Matrix Synapse instalacijom jednim klikom.
Decentralizirani, end-to-end šifrirani chat poslužitelj za sigurnu komunikaciju u stvarnom vremenu s potpunom podrškom za federaciju.
Odaberite VPS plan za Matrix Synapse
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Matrix Synapse
Matrix Synapse je referentni homeserver za otvoreni komunikacijski protokol Matrix, omogućujući razmjenu poruka u stvarnom vremenu, glasovne i video pozive, dijeljenje datoteka i end-to-end enkripciju preko federirane mreže poslužitelja. Kojem vjeruju vlade, sveučilišta i poduzeća diljem svijeta, Synapse omogućuje vašim korisnicima sigurnu komunikaciju dok se svi podaci čuvaju na vašoj vlastitoj infrastrukturi.
Federacija omogućuje vašem poslužitelju neometano povezivanje s drugim Matrix poslužiteljima, tako da vaši korisnici mogu doći do bilo koga na globalnoj Matrix mreži. S mostovima za Slack, Discord, IRC i Telegram, Synapse se integrira u postojeće komunikacijske tijekove rada bez prisiljavanja svih na jednu platformu.
Matrix Synapse ključne značajke
End-to-end enkripcija
Sve privatne poruke i grupni razgovori šifrirani su prema zadanim postavkama, osiguravajući da podaci ostanu privatni čak i od administratora poslužitelja.
Podrška federaciji
Komunicirajte s korisnicima na bilo kojem Matrix poslužitelju diljem svijeta putem besprijekorne međuserverske federacije.
Platformski mostovi
Povežite se na Slack, Discord, IRC, Telegram i druge platforme putem protokolnih mostova.
Sobe i prostorije
Organizirajte razgovore sa sobama, prostorima, nitima, reakcijama i uređivanjem poruka za strukturiranu komunikaciju.
Glasovni i videopozivi
Uspostavite VoIP glasovne i video pozive izravno unutar Matrix klijenata bez vanjskih usluga.
SSO integracija
Autentificirajte korisnike putem OIDC, SAML i CAS pružatelja za jedinstvenu prijavu za poduzeća.
Zašto pokrenuti Matrix Synapse na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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