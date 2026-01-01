Matrix Synapse je referentni homeserver za otvoreni komunikacijski protokol Matrix, omogućujući razmjenu poruka u stvarnom vremenu, glasovne i video pozive, dijeljenje datoteka i end-to-end enkripciju preko federirane mreže poslužitelja. Kojem vjeruju vlade, sveučilišta i poduzeća diljem svijeta, Synapse omogućuje vašim korisnicima sigurnu komunikaciju dok se svi podaci čuvaju na vašoj vlastitoj infrastrukturi.

Federacija omogućuje vašem poslužitelju neometano povezivanje s drugim Matrix poslužiteljima, tako da vaši korisnici mogu doći do bilo koga na globalnoj Matrix mreži. S mostovima za Slack, Discord, IRC i Telegram, Synapse se integrira u postojeće komunikacijske tijekove rada bez prisiljavanja svih na jednu platformu.