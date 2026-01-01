VueTorrent je zamjena za web sučelje otvorenog koda za qBittorrent, izgrađen s Vue 3 i Vuetifyjem od strane aktivne zajednice suradnika. Zamjenjuje zastarjelo zadano qBittorrent sučelje brzom, responzivnom aplikacijom s jednom stranicom dizajniranom da se osjeća nativno na stolnim preglednicima i mobilnim uređajima, uključujući instalaciju kao progresivnu web aplikaciju.

Ova implementacija objedinjuje VueTorrent s LinuxServer qBittorrent slikom putem službeno podržanog Docker moda, tako da jedan kontejner isporučuje i BitTorrent pogon i moderno sučelje. Samostalno hostiranje na VPS-u omogućuje stalno sijanje, propusnost podatkovnog centra i potpunu kompatibilnost s arr automatizacijskim stogom putem standardnog qBittorrent WebAPI-ja.