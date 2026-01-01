Postavite VueTorrent instalacijom jednim klikom.
Moderno Vue.js web sučelje za qBittorrent s uglađenim dizajnom prilagođenim mobilnim uređajima i bogatim značajkama za upravljanje torrentima.
Odaberite VPS plan za VueTorrent
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz VueTorrent
VueTorrent je zamjena za web sučelje otvorenog koda za qBittorrent, izgrađen s Vue 3 i Vuetifyjem od strane aktivne zajednice suradnika. Zamjenjuje zastarjelo zadano qBittorrent sučelje brzom, responzivnom aplikacijom s jednom stranicom dizajniranom da se osjeća nativno na stolnim preglednicima i mobilnim uređajima, uključujući instalaciju kao progresivnu web aplikaciju.
Ova implementacija objedinjuje VueTorrent s LinuxServer qBittorrent slikom putem službeno podržanog Docker moda, tako da jedan kontejner isporučuje i BitTorrent pogon i moderno sučelje. Samostalno hostiranje na VPS-u omogućuje stalno sijanje, propusnost podatkovnog centra i potpunu kompatibilnost s arr automatizacijskim stogom putem standardnog qBittorrent WebAPI-ja.
VueTorrent ključne značajke
Vue 3 web korisničko sučelje
Sučelje s jednom stranicom izgrađeno na Vue 3 i Vuetifyju zamjenjuje zastarjelo zadano qBittorrent korisničko sučelje s glatkom navigacijom i ažuriranjima uživo.
Mobilno i PWA spremno
Responzivni izgled radi na telefonima i tabletima i može se instalirati kao progresivna web aplikacija za iskustvo koje se doima kao izvorno.
Svijetle i tamne teme
Ugrađene svijetle i tamne teme s konfigurabilnim stupcima nadzorne ploče omogućuju vam da prilagodite koja su svojstva torrenta vidljiva na prvi pogled.
Tipkovni prečaci
Vrhunski prečaci na tipkovnici, uključujući višestruki odabir, fokus pretraživanja i odbacivanje dijaloga, ubrzavaju svakodnevno upravljanje torrentima.
Potpuni qBittorrent API
Koristi standardni qBittorrent WebAPI, tako da Sonarr, Radarr, Lidarr i drugi arr alati rade bez ikakve dodatne konfiguracije.
Uključeni backend
Isporučuje se kao Docker mod povrh LinuxServer qBittorrenta, tako da jedan spremnik pruža i torrent mehanizam i moderno korisničko sučelje.
Zašto pokrenuti VueTorrent na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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