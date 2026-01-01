DVinyl je upravitelj kolekcija otvorenog koda izgrađen za entuzijaste fizičkih medija koji žele jedinstven, prilagodljiv dom za svoje vinile, CD-ove, kazete, knjige, stripove, Blu-ray diskove, DVD-ove i video igre. Preuzima bogate metapodatke i naslovnice s Discogsa, Hardcovera, TMDB-a i IGDB-a, a zatim procjenjuje tržišnu vrijednost glazbenih izdanja kako bi kolekcionari mogli pratiti stvarnu vrijednost svojih polica.

Samostalno hostiranje DVinyl-a na vlastitom VPS-u drži vaš cjelokupni inventar kolekcije, oznake lokacije i podatke o listi želja pod vašom kontrolom umjesto da budu zaključani unutar aplikacije treće strane ili proračunske tablice. Priložena MongoDB baza podataka osigurava da vaš katalog opstaje kroz ažuriranja, a privatni sustav autentifikacije omogućuje vam samostalno pregledavanje ili dijeljenje prikaza samo za čitanje s prijateljima.