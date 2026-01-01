Postavite DVinyl instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran upravitelj kolekcija koji katalogizira i procjenjuje vinilne ploče, CD-ove, knjige, filmove i video igre u jednoj knjižnici.
Odaberite VPS plan za DVinyl
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz DVinyl
DVinyl je upravitelj kolekcija otvorenog koda izgrađen za entuzijaste fizičkih medija koji žele jedinstven, prilagodljiv dom za svoje vinile, CD-ove, kazete, knjige, stripove, Blu-ray diskove, DVD-ove i video igre. Preuzima bogate metapodatke i naslovnice s Discogsa, Hardcovera, TMDB-a i IGDB-a, a zatim procjenjuje tržišnu vrijednost glazbenih izdanja kako bi kolekcionari mogli pratiti stvarnu vrijednost svojih polica.
Samostalno hostiranje DVinyl-a na vlastitom VPS-u drži vaš cjelokupni inventar kolekcije, oznake lokacije i podatke o listi želja pod vašom kontrolom umjesto da budu zaključani unutar aplikacije treće strane ili proračunske tablice. Priložena MongoDB baza podataka osigurava da vaš katalog opstaje kroz ažuriranja, a privatni sustav autentifikacije omogućuje vam samostalno pregledavanje ili dijeljenje prikaza samo za čitanje s prijateljima.
DVinyl ključne značajke
Višeformatična knjižnica
Katalogizirajte vinile, CD-ove, kazete, knjige, stripove, Blu-ray diskove, DVD-ove i video igre jedne pored drugih u jednoj objedinjenoj kolekciji umjesto da žonglirate s odvojenim aplikacijama.
Discogs tržišna procjena
Dohvatite tržišne procjene u stvarnom vremenu (niske, srednje i visoke) s Discogsa kako biste uvijek znali koliko vrijedi vaša glazbena kolekcija na sekundarnom tržištu.
Uvoz Discogs jednim klikom
Uvezite cijelu postojeću Discogs kolekciju jednim klikom ili dodajte nove stavke prema ID-u izdanja bez ponovnog upisivanja podataka o izvođaču, izdavačkoj kući ili pjesmi.
Prilagodljiva nadzorna ploča
Izgradite svoj početni prikaz s modularnim widgetima za statistiku, prilagodljivim prečacima za navigaciju i vizualnim temama po kategorijama koje odgovaraju vašem načinu pregledavanja.
Fizičko praćenje lokacije
Označite gdje se svaki predmet nalazi na vašim policama, u skladištu ili na posudbi, tako da možete pronaći određeni zapis ili knjigu bez pretraživanja cijele kolekcije.
Lista želja i dijeljenje
Pratite buduće pronalaske na namjenskoj listi želja i izložite svoj katalog putem ugrađene autentifikacije za privatno pregledavanje ili dijeljenje samo za čitanje.
Zašto pokrenuti DVinyl na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.