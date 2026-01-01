Postavite Kestra instalacijom jednim klikom.
Platforma za orkestraciju radnog tijeka otvorenog koda koja vam omogućuje izgradnju, zakazivanje i praćenje podatkovnih cjevovoda i automatiziranih radnih tijekova s vizualnim uređivačem.
Odaberite VPS plan za Kestra
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Kestra
Kestra je platforma za orkestraciju radnih tokova otvorenog koda, vođena događajima, izgrađena za inženjere koji trebaju zakazivati, pokretati i nadzirati složene cjevovode bez pisanja standardnog infrastrukturnog koda. Kombinira deklarativnu definiciju radnog toka temeljenu na YAML-u s vizualnim uređivačem u stvarnom vremenu, grafom topologije uživo i ponovnim izvođenjem — čineći je pristupačnom za početnike i dovoljno moćnom za velike timove za inženjering podataka.
Samostalno hostiranje Kestre na vašem VPS-u daje vam neograničene radne tokove, potpunu suverenost podataka i mogućnost povezivanja s bilo kojom internom uslugom ili bazom podataka bez izlaganja vjerodajnica SaaS dobavljaču. Ugrađena biblioteka dodataka pokriva više od 400 integracija odmah po instalaciji.
Kestra ključne značajke
Vizualni uređivač tijeka rada
Izradite i uredite tijekove rada u prikazu topologije temeljenom na pregledniku koji se prikazuje uživo dok upisujete YAML — nije potreban zaseban alat za dijagramiranje.
Okidači pokretani događajima
Pokrenite tijekove rada prema rasporedima, webhookovima, dolasku datoteka, događajima reda poruka ili promjenama baze podataka s ugrađenim vrstama okidača.
400+ dodataka
Povežite se s AWS-om, GCP-om, Azureom, Kubernetesom, dbt-om, Sparkom, BigQueryjem, Snowflakeom, HTTP API-jima i desecima baza podataka bez pisanja koda za povezivanje.
Reprodukcija izvršavanja
Ponovno pokrenite bilo koje prošlo izvršavanje iz bilo kojeg zadatka, pregledajte ulaze i izlaze u svakom koraku i otklonite pogreške bez ponovnog pokretanja cijelog cjevovoda.
Paralelno izvršavanje zadataka
Pokrenite grupe zadataka paralelno ili sekvencijalno unutar istog radnog toka kako biste maksimizirali propusnost i minimizirali kašnjenje cjevovoda od kraja do kraja.
Zašto pokrenuti Kestra na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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