Kestra je platforma za orkestraciju radnih tokova otvorenog koda, vođena događajima, izgrađena za inženjere koji trebaju zakazivati, pokretati i nadzirati složene cjevovode bez pisanja standardnog infrastrukturnog koda. Kombinira deklarativnu definiciju radnog toka temeljenu na YAML-u s vizualnim uređivačem u stvarnom vremenu, grafom topologije uživo i ponovnim izvođenjem — čineći je pristupačnom za početnike i dovoljno moćnom za velike timove za inženjering podataka.

Samostalno hostiranje Kestre na vašem VPS-u daje vam neograničene radne tokove, potpunu suverenost podataka i mogućnost povezivanja s bilo kojom internom uslugom ili bazom podataka bez izlaganja vjerodajnica SaaS dobavljaču. Ugrađena biblioteka dodataka pokriva više od 400 integracija odmah po instalaciji.