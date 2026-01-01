Parseable je open-source observability data lake namijenjen za zapise, metrike i tragove. Napisano u Rustu i koje pohranjuje podatke u Apache Parquetu, unosi telemetriju velikog volumena uz djelić troškova tradicionalnih sustava za bilježenje, dok održava brze performanse upita putem pametnog keširanja i stupčaste pohrane.

Samostalno hostiranje Parseablea na VPS-u daje vam kompletan observability backend pod vašom vlastitom kontrolom: HTTP API za unos kompatibilan s OpenTelemetryjem, ugrađeni mehanizam za upite s podrškom za SQL, nadzorne ploče, upozorenja i pristup temeljen na ulogama — sve bez naknada za unos po GB, zaključavanja na dobavljača ili slanja osjetljivih podataka zapisa trećim SaaS pružateljima.