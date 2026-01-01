Postavite Parseable instalacijom jednim klikom.
Visokoučinkovito observability data lake za zapise, metrike i tragove izgrađeno u Rustu na vrhu Apache Parqueta.
Odaberite VPS plan za Parseable
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Parseable
Parseable je open-source observability data lake namijenjen za zapise, metrike i tragove. Napisano u Rustu i koje pohranjuje podatke u Apache Parquetu, unosi telemetriju velikog volumena uz djelić troškova tradicionalnih sustava za bilježenje, dok održava brze performanse upita putem pametnog keširanja i stupčaste pohrane.
Samostalno hostiranje Parseablea na VPS-u daje vam kompletan observability backend pod vašom vlastitom kontrolom: HTTP API za unos kompatibilan s OpenTelemetryjem, ugrađeni mehanizam za upite s podrškom za SQL, nadzorne ploče, upozorenja i pristup temeljen na ulogama — sve bez naknada za unos po GB, zaključavanja na dobavljača ili slanja osjetljivih podataka zapisa trećim SaaS pružateljima.
Parseable ključne značajke
Izvorna Parquet pohrana
Pohranite unesene događaje kao stupčaste Apache Parquet datoteke za brze analitičke upite i dramatičnu kompresiju u usporedbi s neobrađenim JSON-om.
OpenTelemetry spremno
Prihvatite zapise, metrike i tragove putem OpenTelemetry protokola tako da postojeći kolektori i SDK-ovi mogu slati podatke bez promjena koda.
SQL pokretač upita
Pretraživanje telemetrije s poznatim ANSI SQL-om kroz bilo koje vremensko razdoblje, s odzivom u djeliću sekunde na indeksiranim poljima i particioniranim skeniranjima.
Ugrađene nadzorne ploče
Izradite interaktivne nadzorne ploče i spremljene upite izravno unutar Parseablea bez dodavanja zasebnog alata za vizualizaciju.
Upozorenja i RBAC
Definirajte upozorenja temeljena na pragovima na log streamovima i dodijelite ograničeni pristup timovima putem kontrole pristupa temeljene na ulogama na streamovima i tenantima.
Isplativo zadržavanje
Pametna predmemorija i slojevita pohrana čuvaju nedavne podatke spremnima za upite, dok starije particije ostaju komprimirane na disku za dugotrajno zadržavanje.
Zašto pokrenuti Parseable na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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