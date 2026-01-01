Postavite XWiki instalaciju jednim klikom.
Moćna wiki platforma otvorenog koda za upravljanje timskim znanjem, dokumentaciju i suradničke radne prostore.
Odaberite VPS plan za XWiki
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz XWiki
XWiki je platforma za poslovni wiki otvorenog koda koja nadilazi statičnu dokumentaciju. Njezin strukturirani model stranica organizira sadržaj u hijerarhijske prostore i stranice, dok ugrađeni skriptni mehanizam omogućuje timovima da grade dinamičke nadzorne ploče i prilagođene intranet aplikacije izravno na wiki stranicama. S preko 900 proširenja i ugrađenim čarobnjakom App Within Minutes, timovi mogu pretvoriti XWiki u prilagođenu bazu znanja, sustav za praćenje problema ili radni prostor projekta bez da počnu od nule.
Samostalno hostiranje XWikija na vašem vlastitom VPS-u drži svu dokumentaciju, interne procese i znanje tvrtke pod vašom izravnom kontrolom — bez naknada po korisniku, bez ovisnosti o dobavljaču i bez podataka koji napuštaju vašu infrastrukturu. Ovaj predložak uparuje XWiki s PostgreSQL bazom podataka za pouzdanu pohranu spremnu za produkciju.
XWiki ključne značajke
Strukturirani model stranice
Organizirajte sadržaj u hijerarhijskim prostorima i stranicama s odnosima roditelj-dijete, održavajući velike baze znanja navigabilnima i dosljednima.
Ugrađeni alat za izradu aplikacija
Stvorite prilagođene podatkovne aplikacije na vrhu wiki stranica koristeći čarobnjak App Within Minutes — nije potreban vanjski okvir ili kodiranje.
900+ proširenja
Proširite XWiki s bibliotekom od više od 900 proširenja zajednice koja pokrivaju kalendare, dijagrame, upravljanje zadacima i LDAP autentifikaciju.
Skriptni pokretač
Pišite Velocity, Groovy ili Python skripte unutar wiki stranica za izradu dinamičnog sadržaja, nadzornih ploča i automatiziranih izvješća.
Pretraživanje cijelog teksta
Ugrađeni Solr indeksira sav sadržaj stranica i privitke, pružajući relevantne rezultate trenutačno, čak i u velikim bazama znanja.
Povijest revizija
Svaka izmjena automatski se verzira s potpunim prikazom razlika i vraćanjem jednim klikom za oporavak bilo koje prethodne verzije bilo koje stranice.
Zašto pokrenuti XWiki na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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