XWiki je platforma za poslovni wiki otvorenog koda koja nadilazi statičnu dokumentaciju. Njezin strukturirani model stranica organizira sadržaj u hijerarhijske prostore i stranice, dok ugrađeni skriptni mehanizam omogućuje timovima da grade dinamičke nadzorne ploče i prilagođene intranet aplikacije izravno na wiki stranicama. S preko 900 proširenja i ugrađenim čarobnjakom App Within Minutes, timovi mogu pretvoriti XWiki u prilagođenu bazu znanja, sustav za praćenje problema ili radni prostor projekta bez da počnu od nule.

Samostalno hostiranje XWikija na vašem vlastitom VPS-u drži svu dokumentaciju, interne procese i znanje tvrtke pod vašom izravnom kontrolom — bez naknada po korisniku, bez ovisnosti o dobavljaču i bez podataka koji napuštaju vašu infrastrukturu. Ovaj predložak uparuje XWiki s PostgreSQL bazom podataka za pouzdanu pohranu spremnu za produkciju.