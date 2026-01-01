Snac2 je minimalistička ActivityPub instanca napisana u prijenosnom C-u bez ovisnosti o bazi podataka — svi podaci pohranjuju se kao obične datoteke na disku. Dizajniran za pojedince i male instance, federira se s Mastodonom, Pleromom, Pixelfedom i širim Fediverseom dok udobno radi na malim VPS instancama ili računalima s jednom pločom.

Samostalno hostiranje Snac2-a daje vam osobni identitet na Fediverseu bez oslanjanja na instance trećih strana koje se mogu ugasiti, defederirati ili promijeniti pravila. Arhitektura s jednom binarnom datotekom, nedostatak baze podataka i API kompatibilan s Mastodonom čine Snac2 jednim od najlakših i najlakših za održavanje načina za sudjelovanje u decentraliziranim društvenim medijima.