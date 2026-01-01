Postavite Snac2 uz instalaciju jednim klikom.
Minimalistički ActivityPub poslužitelj za jednog korisnika napisan u prijenosnom C-u za pridruživanje Fediverseu s zanemarivom potrošnjom resursa.
Odaberite VPS plan za Snac2
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Snac2
Snac2 je minimalistička ActivityPub instanca napisana u prijenosnom C-u bez ovisnosti o bazi podataka — svi podaci pohranjuju se kao obične datoteke na disku. Dizajniran za pojedince i male instance, federira se s Mastodonom, Pleromom, Pixelfedom i širim Fediverseom dok udobno radi na malim VPS instancama ili računalima s jednom pločom.
Samostalno hostiranje Snac2-a daje vam osobni identitet na Fediverseu bez oslanjanja na instance trećih strana koje se mogu ugasiti, defederirati ili promijeniti pravila. Arhitektura s jednom binarnom datotekom, nedostatak baze podataka i API kompatibilan s Mastodonom čine Snac2 jednim od najlakših i najlakših za održavanje načina za sudjelovanje u decentraliziranim društvenim medijima.
Snac2 ključne značajke
Nije potrebna baza podataka
Sve objave, pratitelji i konfiguracija nalaze se kao obične datoteke na disku — nema MySQL-a ili PostgreSQL-a za zasebnu instalaciju, podešavanje ili sigurnosno kopiranje.
Mastodon API kompatibilnost
Koristite postojeće Mastodon mobilne i desktop klijente za objavljivanje, pregledavanje vremenskih linija i upravljanje obavijestima bez učenja novih alata.
ActivityPub federacija
Pratite i komunicirajte s korisnicima na Mastodonu, Pleromi, Pixelfedu, Akkoma i bilo kojem drugom ActivityPub-kompatibilnom poslužitelju u Fediverseu.
Mali resursni otisak
Napisan u prijenosnom C-u kao jedna statički-prijateljska binarna datoteka, Snac2 radi s nekoliko megabajta RAM-a i miruje s gotovo nultom upotrebom CPU-a.
Višekorisnička podrška
Udomite više od jednog računa na istoj instanci iz naredbenog retka, korisno za obitelji ili male zajednice koje dijele jedan VPS.
Dizajn usmjeren na privatnost
Bez praćenja, bez analitike, bez skripti trećih strana — vaša vremenska traka ostaje na vašem VPS-u, a popis vaših pratitelja nikada ne napušta vaš disk.
Zašto pokrenuti Snac2 na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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