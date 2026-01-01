Postavite Formbricks instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za izradu ciljanih anketa putem kanala u aplikaciji, poveznica, web stranica i e-pošte.
Odaberite VPS plan za Formbricks
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Formbricks
Formbricks je platforma za upravljanje iskustvom otvorenog koda izgrađena kao samostalno hostabilna alternativa Qualtricsu i SurveyMonkeyu. Timovi za proizvode i marketing koriste je za izradu anketa koje dopiru do korisnika točno tamo gdje se nalaze — unutar web aplikacija putem JavaScript SDK-a, na samostalnim stranicama s poveznicama, ugrađene u web stranice ili isporučene putem e-mail kampanja. Svi odgovori slijevaju se u jedinstvenu nadzornu ploču s ugrađenom segmentacijom i filtriranjem.
Samostalno hostiranje Formbricksa na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad svakim odgovorom na anketu i segmentom publike bez da podaci napuštaju vašu infrastrukturu. Prvi korisnik koji se registrira nakon implementacije postaje administrator, bez zadanih vjerodajnica za distribuciju. PostgreSQL i Valkey su unaprijed konfigurirani i spremni za rad od prvog pokretanja.
Formbricks ključne značajke
Višekanalna distribucija
Dosegnite ispitanike unutar aplikacije putem JavaScript SDK-a, na stranicama s dijeljivim poveznicama, ugrađenim u web stranice ili putem e-pošte — svime se upravlja s jedne nadzorne ploče.
SDK ciljanje publike
Prikažite ankete određenim korisničkim segmentima na temelju atributa, prilagođenih događaja ili prošlih radnji praćenih putem Formbricks SDK-a.
Uređivač logike grananja
Izradite višestupanjske ankete s uvjetnom logikom, pravilima preskakanja i raznolikim vrstama unosa putem vizualnog uređivača bez koda.
Automatizirano usmjeravanje odgovora
Automatski šaljite odgovore na Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier ili n8n čim prijave stignu.
Analitika podnošenja
Pogledajte stope dovršenosti, sažetke odgovora i pojedinačne prijave izravno na nadzornoj ploči bez izvoza podataka.
Višejezične ankete
Postavite ankete na više jezika istovremeno iz jedne konfiguracije ankete kako biste dosegli globalnu publiku.
Zašto pokrenuti Formbricks na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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