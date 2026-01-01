Formbricks je platforma za upravljanje iskustvom otvorenog koda izgrađena kao samostalno hostabilna alternativa Qualtricsu i SurveyMonkeyu. Timovi za proizvode i marketing koriste je za izradu anketa koje dopiru do korisnika točno tamo gdje se nalaze — unutar web aplikacija putem JavaScript SDK-a, na samostalnim stranicama s poveznicama, ugrađene u web stranice ili isporučene putem e-mail kampanja. Svi odgovori slijevaju se u jedinstvenu nadzornu ploču s ugrađenom segmentacijom i filtriranjem.

Samostalno hostiranje Formbricksa na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad svakim odgovorom na anketu i segmentom publike bez da podaci napuštaju vašu infrastrukturu. Prvi korisnik koji se registrira nakon implementacije postaje administrator, bez zadanih vjerodajnica za distribuciju. PostgreSQL i Valkey su unaprijed konfigurirani i spremni za rad od prvog pokretanja.