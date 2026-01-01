Do 69% popusta za Typebot

Postavite Typebot jednim klikom.

No-code alat za izradu chatbota za stvaranje konverzacijskih obrazaca, anketa i interaktivnih chat iskustava koje možete samostalno hostati.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Typebot jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Typebot

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Typebot

Typebot je samostalno ugošćen alat za izradu konverzacijskih obrazaca koji zamjenjuje statične HTML obrasce interaktivnim tokovima nalik chatu. Koristeći njegov editor platna s funkcijom povuci i ispusti, timovi mogu dizajnirati višestupanjske razgovore s uvjetnim grananjem, prilagođenim varijablama i izvornim integracijama — bez pisanja koda. Platforma se isporučuje kao dvije usluge: alat za izradu za dizajniranje i upravljanje tokovima, i preglednik koji objavljene chatbotove poslužuje izravno krajnjim korisnicima.

Samostalno ugošćivanje Typebota na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad podacima o slanju, prijenosima datoteka i API vjerodajnicama bez naknada po slanju i bez prijenosa podataka trećih strana. Vaši tokovi rade na vašoj vlastitoj domeni, potpuno privatno, bez umjetnih ograničenja na radne prostore, članove tima ili objavljene botove.

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Što možete izgraditi uz {name}

Typebot ključne značajke

Vizualni graditelj toka

Dizajnirajte razgranate razgovore koristeći uređivač platna s preko 30 vrsta blokova, uključujući unose, uvjete, ugrađene medije i naplatu plaćanja.

Izvorne integracije

Povežite tokove izravno na OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooks, Zapier i Make.com bez napuštanja uređivača.

Uvjetna logika

Razgranajte putanje razgovora na temelju korisničkih odgovora, varijabli ili API odgovora kako biste pružili potpuno personalizirana iskustva.

Fleksibilni načini ugradnje

Objavite chatbote kao skočna preklapanja, bočne widgete, chat preko cijele stranice ili ugrađene elemente u retku na bilo kojoj web stranici ili web aplikaciji.

Analitika u stvarnom vremenu

Pratite stope podnošenja, točke odustajanja i tokove dovršetka za svaki objavljeni tok s nadzorne ploče.

Timski radni prostori

Organizirajte tokove preko više izoliranih radnih prostora s pristupom temeljenim na ulogama za različite timove ili klijente.

Zašto pokrenuti Typebot na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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