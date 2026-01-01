Postavite Typebot jednim klikom.
No-code alat za izradu chatbota za stvaranje konverzacijskih obrazaca, anketa i interaktivnih chat iskustava koje možete samostalno hostati.
Odaberite VPS plan za Typebot
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Typebot
Typebot je samostalno ugošćen alat za izradu konverzacijskih obrazaca koji zamjenjuje statične HTML obrasce interaktivnim tokovima nalik chatu. Koristeći njegov editor platna s funkcijom povuci i ispusti, timovi mogu dizajnirati višestupanjske razgovore s uvjetnim grananjem, prilagođenim varijablama i izvornim integracijama — bez pisanja koda. Platforma se isporučuje kao dvije usluge: alat za izradu za dizajniranje i upravljanje tokovima, i preglednik koji objavljene chatbotove poslužuje izravno krajnjim korisnicima.
Samostalno ugošćivanje Typebota na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad podacima o slanju, prijenosima datoteka i API vjerodajnicama bez naknada po slanju i bez prijenosa podataka trećih strana. Vaši tokovi rade na vašoj vlastitoj domeni, potpuno privatno, bez umjetnih ograničenja na radne prostore, članove tima ili objavljene botove.
Typebot ključne značajke
Vizualni graditelj toka
Dizajnirajte razgranate razgovore koristeći uređivač platna s preko 30 vrsta blokova, uključujući unose, uvjete, ugrađene medije i naplatu plaćanja.
Izvorne integracije
Povežite tokove izravno na OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooks, Zapier i Make.com bez napuštanja uređivača.
Uvjetna logika
Razgranajte putanje razgovora na temelju korisničkih odgovora, varijabli ili API odgovora kako biste pružili potpuno personalizirana iskustva.
Fleksibilni načini ugradnje
Objavite chatbote kao skočna preklapanja, bočne widgete, chat preko cijele stranice ili ugrađene elemente u retku na bilo kojoj web stranici ili web aplikaciji.
Analitika u stvarnom vremenu
Pratite stope podnošenja, točke odustajanja i tokove dovršetka za svaki objavljeni tok s nadzorne ploče.
Timski radni prostori
Organizirajte tokove preko više izoliranih radnih prostora s pristupom temeljenim na ulogama za različite timove ili klijente.
Zašto pokrenuti Typebot na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i ne mogu biti više zadivljen. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.