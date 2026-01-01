Typebot je samostalno ugošćen alat za izradu konverzacijskih obrazaca koji zamjenjuje statične HTML obrasce interaktivnim tokovima nalik chatu. Koristeći njegov editor platna s funkcijom povuci i ispusti, timovi mogu dizajnirati višestupanjske razgovore s uvjetnim grananjem, prilagođenim varijablama i izvornim integracijama — bez pisanja koda. Platforma se isporučuje kao dvije usluge: alat za izradu za dizajniranje i upravljanje tokovima, i preglednik koji objavljene chatbotove poslužuje izravno krajnjim korisnicima.

Samostalno ugošćivanje Typebota na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad podacima o slanju, prijenosima datoteka i API vjerodajnicama bez naknada po slanju i bez prijenosa podataka trećih strana. Vaši tokovi rade na vašoj vlastitoj domeni, potpuno privatno, bez umjetnih ograničenja na radne prostore, članove tima ili objavljene botove.