Postavite Docmost jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Kolaborativna wiki platforma otvorenog koda s uređivanjem u stvarnom vremenu, dijagramima i timskim prostorima.
Odaberite VPS plan za Docmost
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Docmost
Docmost je moderna alternativa otvorenog koda za Notion i Confluence, dizajniran za timove koji trebaju kolaborativno uređivanje u stvarnom vremenu bez kompromisa po pitanju privatnosti platformi hostiranih u oblaku. Više korisnika može istovremeno uređivati istu stranicu uz sinkronizaciju bez sukoba, dok prostori pružaju jasnu odvojenost između timova, projekata ili odjela.
Samostalno hostiranje Docmosta na vašem VPS-u znači da vaša interna dokumentacija, arhitektonske odluke i osjetljiv sadržaj baze znanja nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Uključena PostgreSQL baza podataka i Redis predmemorija pružaju performanse i pouzdanost koje zahtijeva kolaborativno uređivanje, uz trajnu pohranu koja štiti vašu dokumentaciju kroz ažuriranja.
Docmost ključne značajke
Suuređivanje u stvarnom vremenu
Više članova tima može istovremeno uređivati istu stranicu uz sinkronizaciju bez sukoba koja se čini trenutnom i prirodnom.
Ugrađeno dijagramiranje
Draw.io, Excalidraw i Mermaid dostupni su izravno u uređivaču, tako da vizualna dokumentacija ostaje uz pisani sadržaj.
Svemirska organizacija
Odvojite sadržaj po timu, projektu ili odjelu s pojedinačnim prostorima, svaki sa svojim članovima i postavkama dopuštenja.
Granularne dozvole
Korisničke grupe i kontrole pristupa na razini stranice omogućuju vam dijeljenje pravog sadržaja s pravim ljudima unutar vaše organizacije.
Potpuna povijest verzija
Svaka promjena se bilježi, tako da možete pregledati prošle revizije ili vratiti prethodnu verziju bilo koje stranice u bilo kojem trenutku.
Zašto pokrenuti Docmost na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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