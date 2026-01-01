Docmost je moderna alternativa otvorenog koda za Notion i Confluence, dizajniran za timove koji trebaju kolaborativno uređivanje u stvarnom vremenu bez kompromisa po pitanju privatnosti platformi hostiranih u oblaku. Više korisnika može istovremeno uređivati istu stranicu uz sinkronizaciju bez sukoba, dok prostori pružaju jasnu odvojenost između timova, projekata ili odjela.

Samostalno hostiranje Docmosta na vašem VPS-u znači da vaša interna dokumentacija, arhitektonske odluke i osjetljiv sadržaj baze znanja nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Uključena PostgreSQL baza podataka i Redis predmemorija pružaju performanse i pouzdanost koje zahtijeva kolaborativno uređivanje, uz trajnu pohranu koja štiti vašu dokumentaciju kroz ažuriranja.