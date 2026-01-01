Postavite Forgejo instalacijom jednim klikom.
Lagana samostalno hostana Git usluga s potpunim web sučeljem, pull zahtjevima, praćenjem problema i CI/CD cjevovodima.
Odaberite VPS plan za Forgejo
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Forgejo
Forgejo je Git usluga s vlastitim hostingom, vođena zajednicom, koja je nastala kao fork Gitea s jakim naglaskom na transparentnost i osnaživanje korisnika. Pruža sve što timovi trebaju za hostanje, suradnju i upravljanje softverskim projektima — od upravljanja repozitorijima i pregleda koda do praćenja problema, wikija i ugrađenih CI/CD akcija — u laganom paketu koji učinkovito koristi resurse i udobno radi na malom VPS-u.
Vlastito hostanje vaše Git infrastrukture s Forgejom znači potpuno vlasništvo nad vašim izvornim kodom, bez ovisnosti o platformama trećih strana i potpunu usklađenost sa zahtjevima za rezidenciju podataka. Dobivate značajke suradnje na razini poduzeća bez cijena po korisniku ili rizika od promjena pravila vanjskih pružatelja koji bi vašem timu onemogućili pristup vlastitim repozitorijima.
Forgejo ključne značajke
Potpuni Git hosting
Hostirajte repozitorije uz SSH i HTTPS pristup, zaštitu grana i web-bazirani preglednik razlika za pregled koda.
Pull zahtjevi i pregledi
Strukturirani tijek rada pregleda koda s ugrađenim komentarima, zahtjevima za odobrenje i strategijama spajanja za kontrolu kvalitete.
Praćenje problema
Ugrađeni sustav za praćenje problema s oznakama, prekretnicama i projektnim pločama za upravljanje radom uz kod na koji se odnosi.
Ugrađene CI/CD akcije
Automatizacija kompatibilna s GitHub Actions omogućuje vam pokretanje testova i implementacija izravno u Forgeju bez vanjskih CI usluga.
Registar paketa
Udomite Docker slike, NPM pakete i druge artefakte na istoj platformi kao i vaš izvorni kod za jedinstveni lanac opskrbe.
Podrška za federaciju
Federacija temeljena na ActivityPubu omogućuje suradnju među instancama, smanjujući ovisnost o bilo kojem pojedinačnom centraliziranom pružatelju hostinga.
Zašto pokrenuti Forgejo na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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