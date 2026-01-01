Forgejo je Git usluga s vlastitim hostingom, vođena zajednicom, koja je nastala kao fork Gitea s jakim naglaskom na transparentnost i osnaživanje korisnika. Pruža sve što timovi trebaju za hostanje, suradnju i upravljanje softverskim projektima — od upravljanja repozitorijima i pregleda koda do praćenja problema, wikija i ugrađenih CI/CD akcija — u laganom paketu koji učinkovito koristi resurse i udobno radi na malom VPS-u.

Vlastito hostanje vaše Git infrastrukture s Forgejom znači potpuno vlasništvo nad vašim izvornim kodom, bez ovisnosti o platformama trećih strana i potpunu usklađenost sa zahtjevima za rezidenciju podataka. Dobivate značajke suradnje na razini poduzeća bez cijena po korisniku ili rizika od promjena pravila vanjskih pružatelja koji bi vašem timu onemogućili pristup vlastitim repozitorijima.