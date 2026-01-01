Postavite Coral Talk instalacijom jednim klikom.
Platforma za komentiranje otvorenog koda tvrtke Vox Media koja preoblikuje raspravu na web-mjestu i moderiranje za redakcije.
Odaberite VPS plan za Coral Talk
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Coral Talk
Coral je platforma za komentiranje otvorenog koda koju je razvila tvrtka Vox Media kako bi omogućila zdravije rasprave na stranicama za novinske organizacije, izdavače i kreatore sadržaja.
Ona zamjenjuje widgete za komentare trećih strana samostalno hostiranim sustavom dizajniranim oko stvarnosti vođenja zajednice: velikog opterećenja moderiranja, neprijateljskih aktera i potrebe da se podaci o publici zadrže unutar vlastite infrastrukture.
Kojoj vjeruje više od 500 redakcija u 28 zemalja, uključujući The Washington Post i The Financial Times, Coral kombinira brzo, pristupačno korisničko iskustvo čitatelja sa skupom alata za moderiranje namjenski izgrađenim za uredničke timove. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u drži identitete čitatelja, povijest komentara i signale angažmana pod vašom potpunom kontrolom, umjesto da budu kod SaaS-a treće strane.
Coral Talk ključne značajke
Alatnica za moderaciju
Filtrirajte i odobravajte komentare u velikom opsegu s redovima reakcija, popisima zabranjenih riječi, označavanjem sumnjivih riječi i postavkama moderiranja po priči, dizajniranim za uredničke timove.
Pitanja i odgovori i chat uživo
Prebacite priču u način rada pitanja i odgovora ili chata uživo za održavanje sesija s gostujućim stručnjacima, rasprava o udarnim vijestima ili strukturiranih intervjua s čitateljima.
Angažman autora
Istaknuti komentari, značke izvjestitelja i izravni odgovori osoblja omogućuju novinarima da istaknu najbolje doprinose i izravno odgovore čitateljima unutar rasprave.
Jedinstvena prijava
Integrirajte Coral u vaš postojeći sloj identiteta s SSO-om temeljenim na JWT-u, OAuth pružateljima ili lokalnim računima kako bi čitatelji ponovno koristili svoju prijavu na stranicu.
Privatnost i vlasništvo nad podacima
Komentari, profili i povijest moderiranja ostaju na vašem VPS-u u MongoDB-u, s ugrađenim alatima za izvoz i brisanje prilagođenim GDPR-u.
Ugradivo na bilo kojem CMS-u
Lagana skripta za ugradnju ubacuje Coral u WordPress, Ghost, Drupal ili prilagođene sustave bez zaključavanja vaše stranice u jedan CMS.
Zašto pokrenuti Coral Talk na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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