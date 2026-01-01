Coral je platforma za komentiranje otvorenog koda koju je razvila tvrtka Vox Media kako bi omogućila zdravije rasprave na stranicama za novinske organizacije, izdavače i kreatore sadržaja.

Ona zamjenjuje widgete za komentare trećih strana samostalno hostiranim sustavom dizajniranim oko stvarnosti vođenja zajednice: velikog opterećenja moderiranja, neprijateljskih aktera i potrebe da se podaci o publici zadrže unutar vlastite infrastrukture.

Kojoj vjeruje više od 500 redakcija u 28 zemalja, uključujući The Washington Post i The Financial Times, Coral kombinira brzo, pristupačno korisničko iskustvo čitatelja sa skupom alata za moderiranje namjenski izgrađenim za uredničke timove. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u drži identitete čitatelja, povijest komentara i signale angažmana pod vašom potpunom kontrolom, umjesto da budu kod SaaS-a treće strane.