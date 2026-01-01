Do 69% popusta za Coral Talk

Postavite Coral Talk instalacijom jednim klikom.

Platforma za komentiranje otvorenog koda tvrtke Vox Media koja preoblikuje raspravu na web-mjestu i moderiranje za redakcije.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Coral Talk instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Coral Talk

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Coral Talk

Coral je platforma za komentiranje otvorenog koda koju je razvila tvrtka Vox Media kako bi omogućila zdravije rasprave na stranicama za novinske organizacije, izdavače i kreatore sadržaja.

Ona zamjenjuje widgete za komentare trećih strana samostalno hostiranim sustavom dizajniranim oko stvarnosti vođenja zajednice: velikog opterećenja moderiranja, neprijateljskih aktera i potrebe da se podaci o publici zadrže unutar vlastite infrastrukture.

Kojoj vjeruje više od 500 redakcija u 28 zemalja, uključujući The Washington Post i The Financial Times, Coral kombinira brzo, pristupačno korisničko iskustvo čitatelja sa skupom alata za moderiranje namjenski izgrađenim za uredničke timove. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u drži identitete čitatelja, povijest komentara i signale angažmana pod vašom potpunom kontrolom, umjesto da budu kod SaaS-a treće strane.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Coral Talk ključne značajke

Alatnica za moderaciju

Filtrirajte i odobravajte komentare u velikom opsegu s redovima reakcija, popisima zabranjenih riječi, označavanjem sumnjivih riječi i postavkama moderiranja po priči, dizajniranim za uredničke timove.

Pitanja i odgovori i chat uživo

Prebacite priču u način rada pitanja i odgovora ili chata uživo za održavanje sesija s gostujućim stručnjacima, rasprava o udarnim vijestima ili strukturiranih intervjua s čitateljima.

Angažman autora

Istaknuti komentari, značke izvjestitelja i izravni odgovori osoblja omogućuju novinarima da istaknu najbolje doprinose i izravno odgovore čitateljima unutar rasprave.

Jedinstvena prijava

Integrirajte Coral u vaš postojeći sloj identiteta s SSO-om temeljenim na JWT-u, OAuth pružateljima ili lokalnim računima kako bi čitatelji ponovno koristili svoju prijavu na stranicu.

Privatnost i vlasništvo nad podacima

Komentari, profili i povijest moderiranja ostaju na vašem VPS-u u MongoDB-u, s ugrađenim alatima za izvoz i brisanje prilagođenim GDPR-u.

Ugradivo na bilo kojem CMS-u

Lagana skripta za ugradnju ubacuje Coral u WordPress, Ghost, Drupal ili prilagođene sustave bez zaključavanja vaše stranice u jedan CMS.

Zašto pokrenuti Coral Talk na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

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