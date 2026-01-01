Postavite Percona PMM instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za nadzor i upravljanje bazama podataka koja podržava MySQL, PostgreSQL, MongoDB i više.
Odaberite VPS plan za Percona PMM
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) je besplatna platforma otvorenog koda namijenjena za nadzor baza podataka. Prikuplja metrike, analitiku upita i podatke o performansama iz MySQL-a, PostgreSQL-a, MariaDB-a, MongoDB-a i ProxySQL-a, a zatim sve prikazuje na unaprijed izgrađenim Grafana nadzornim pločama s detaljnim pregledom po upitu. PMM uključuje ugrađeni Query Analytics (QAN) mehanizam koji precizno određuje spore upite, objašnjava planove izvršavanja i prati otiske upita tijekom vremena — dajući DBA-ima uvid koji im je potreban za optimizaciju performansi bez alata trećih strana.
Samostalno hostiranje PMM-a na vašem VPS-u čuva osjetljive vjerodajnice baze podataka i podatke o upitima u potpunosti unutar vaše vlastite infrastrukture. Nema naknada po hostu, nema troškova izlaza u oblak i nema zaključavanja od strane dobavljača — samo potpuna kontrola nad razdobljima zadržavanja, pragovima upozorenja i prilagodbom nadzornih ploča.
Percona PMM ključne značajke
Podrška za više baza podataka
Pratite MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB i ProxySQL s jednog sučelja bez implementacije zasebnih monitoring stogova po vrsti baze podataka.
Analitika upita
Identificirajte i analizirajte najsporije i najzahtjevnije upite s raščlambama planova izvršavanja i praćenjem povijesnih otisaka.
Unaprijed izgrađene nadzorne ploče
Deseci Grafana nadzornih ploča dolaze spremne za korištenje, pokrivajući unutarnje funkcije InnoDB-a, kašnjenje replikacije, MongoDB oplog i aktivnost PostgreSQL vakuuma.
Integrirano upozoravanje
Definirajte upozorenja temeljena na pragovima za kašnjenje replikacije, iskorištenost diska, spore upite i zasićenost veze uz ugrađeno Percona Alerting.
Savjetnici za sigurnosne prijetnje
Automatizirane sigurnosne provjere baze podataka ukazuju na konfiguracijske rizike kao što su nedostajuća autentifikacija, slabe lozinke i izložena administratorska sučelja.
Kontrola zadržavanja podataka
Konfigurirajte razdoblja zadržavanja metrika i razlučivost neovisno kako biste uravnotežili korištenje pohrane u odnosu na granularnost koja vam je potrebna za planiranje kapaciteta.
Zašto pokrenuti Percona PMM na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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