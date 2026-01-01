Percona Monitoring and Management (PMM) je besplatna platforma otvorenog koda namijenjena za nadzor baza podataka. Prikuplja metrike, analitiku upita i podatke o performansama iz MySQL-a, PostgreSQL-a, MariaDB-a, MongoDB-a i ProxySQL-a, a zatim sve prikazuje na unaprijed izgrađenim Grafana nadzornim pločama s detaljnim pregledom po upitu. PMM uključuje ugrađeni Query Analytics (QAN) mehanizam koji precizno određuje spore upite, objašnjava planove izvršavanja i prati otiske upita tijekom vremena — dajući DBA-ima uvid koji im je potreban za optimizaciju performansi bez alata trećih strana.

Samostalno hostiranje PMM-a na vašem VPS-u čuva osjetljive vjerodajnice baze podataka i podatke o upitima u potpunosti unutar vaše vlastite infrastrukture. Nema naknada po hostu, nema troškova izlaza u oblak i nema zaključavanja od strane dobavljača — samo potpuna kontrola nad razdobljima zadržavanja, pragovima upozorenja i prilagodbom nadzornih ploča.