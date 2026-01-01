RetroAssembly je samostalno hostirana web aplikacija koja vaš preglednik pretvara u osobni retro igraći automat. Učitajte svoju ROM kolekciju i igrajte naslove s preko 25 klasičnih platformi — uključujući NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade i Atari — izravno u pregledniku bez potrebnih dodataka ili preuzimanja.

Platforma automatski dohvaća omote igara i metapodatke igara tako da vaša biblioteka izgleda kao prava kolekcija, a ne kao popis datoteka. Spremljena stanja, premotavanje igranja unatrag, shader efekti u retro stilu i mobilni kontroleri na zaslonu su svi ugrađeni. Samostalno hostiranje čuva vašu ROM kolekciju na vašem vlastitom poslužitelju, privatnom i dostupnom samo računima koje vi kreirate.