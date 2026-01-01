Postavite RetroAssembly instalacijom jednim klikom.
Samohostirana biblioteka retro igara i emulator temeljen na pregledniku koji podržava više od 25 klasičnih konzola s automatskim prikazom omota i stanjima spremanja.
Odaberite VPS plan za RetroAssembly
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz RetroAssembly
RetroAssembly je samostalno hostirana web aplikacija koja vaš preglednik pretvara u osobni retro igraći automat. Učitajte svoju ROM kolekciju i igrajte naslove s preko 25 klasičnih platformi — uključujući NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade i Atari — izravno u pregledniku bez potrebnih dodataka ili preuzimanja.
Platforma automatski dohvaća omote igara i metapodatke igara tako da vaša biblioteka izgleda kao prava kolekcija, a ne kao popis datoteka. Spremljena stanja, premotavanje igranja unatrag, shader efekti u retro stilu i mobilni kontroleri na zaslonu su svi ugrađeni. Samostalno hostiranje čuva vašu ROM kolekciju na vašem vlastitom poslužitelju, privatnom i dostupnom samo računima koje vi kreirate.
RetroAssembly ključne značajke
Podrška za 25+ konzola
Igrajte igre s NES-a, SNES-a, Sega Genesisa, Game Boya, Arcadea, Atarija 2600, Virtual Boya, WonderSwana i mnogih drugih platformi u pregledniku.
Automatsko otkrivanje grafike
Omoti kutija i metapodaci igara automatski se dohvaćaju tako da vaša knjižnica prikazuje bogate vizuale umjesto običnih naziva datoteka.
Spremanje stanja i premotavanje
Spremite i vratite napredak u bilo kojem trenutku, s automatskim snimkama stanja i vraćanjem igranja unatrag na podržanim emulatorima.
Kontrole prilagođene mobitelima
Ugrađeni virtualni kontroler na zaslonu olakšava igranje na telefonima i tabletima bez fizičkog gamepada.
Retro vizualni shaderi
Dodatni CRT i drugi shader efekti reproduciraju izgled originalnih hardverskih zaslona za autentičnije iskustvo.
Zašto pokrenuti RetroAssembly na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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