Mitra je platforma za mikro-bloging otvorenog koda, napisana u Rustu, koja se povezuje sa širim Fediverseom putem ActivityPub protokola. S memorijskim otiskom manjim od 50 MB, udobno radi na najmanjim VPS planovima dok istovremeno surađuje s Mastodonom, Pleromom, Misskeyjem i drugim federiranim mrežama. Budući da Mitra implementira Mastodon API, svaki popularni Mastodon klijent radi odmah po instalaciji.

Samostalno hostiranje Mitre na vašem vlastitom VPS-u drži vaš društveni grafikon, objave i podatke o pretplatnicima u potpunosti pod vašom kontrolom — bez algoritamskih feedova, bez oglašavanja i bez platforme treće strane koja odlučuje o pravilima. Vi postavljate politiku registracije, pristup moderiranju i opseg federacije za svoju zajednicu.