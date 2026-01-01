Postavite Mitru jednim klikom.
Lagana federativna društvena mreža temeljena na Rustu s potpunom kompatibilnošću s Mastodon API-jem i malim memorijskim otiskom.
Odaberite VPS plan za Mitra
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Mitra
Mitra je platforma za mikro-bloging otvorenog koda, napisana u Rustu, koja se povezuje sa širim Fediverseom putem ActivityPub protokola. S memorijskim otiskom manjim od 50 MB, udobno radi na najmanjim VPS planovima dok istovremeno surađuje s Mastodonom, Pleromom, Misskeyjem i drugim federiranim mrežama. Budući da Mitra implementira Mastodon API, svaki popularni Mastodon klijent radi odmah po instalaciji.
Samostalno hostiranje Mitre na vašem vlastitom VPS-u drži vaš društveni grafikon, objave i podatke o pretplatnicima u potpunosti pod vašom kontrolom — bez algoritamskih feedova, bez oglašavanja i bez platforme treće strane koja odlučuje o pravilima. Vi postavljate politiku registracije, pristup moderiranju i opseg federacije za svoju zajednicu.
Mitra ključne značajke
Mali memorijski otisak
Radi na manje od 50 MB RAM-a, čime ga čini najlakšim dostupnim federativnim društvenim serverom i idealnim za mala VPS postavljanja.
Mastodon API kompatibilan
Radi s gotovo svakom postojećom Mastodon klijent aplikacijom na webu, stolnim računalima, Androidu i iOS-u bez izmjena.
ActivityPub federacija
Povezuje se s tisućama fediverse instanci tako da korisnici mogu pratiti račune preko Mastodona, Plerome, Misskeya i drugih platformi.
Ugrađene pretplate
Izvorne pretplate na plaćeni sadržaj naplaćene u Moneru omogućuju kreatorima monetizaciju njihovog rada bez platnih procesora trećih strana.
Migracija računa
Korisnici mogu premjestiti svoj identitet i pratitelje na drugi poslužitelj, osiguravajući da nisu vezani za jednu instancu.
Tor i I2P podrška
Federira preko Tora i I2P-a odmah po instalaciji za zajednice usmjerene na privatnost i instance s usmjeravanjem putem onion mreže.
Zašto pokrenuti Mitra na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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