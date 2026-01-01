LNbits je besplatan sustav novčanika i računa za Bitcoin Lightning mrežu otvorenog koda koji bilo koji kompatibilni Lightning backend pretvara u platformu za više korisnika. Umjesto upravljanja novčanikom s jednim čvorom, LNbits vam omogućuje da osigurate neograničen broj pod-novčanika, svaki sa svojim API ključevima, stanjem i kontrolama pristupa — idealno za kreatore, zajednice, tvrtke i programere koji žele izdavati Lightning račune bez odricanja od skrbništva nad temeljnim čvorom.

Proširiva arhitektura dodataka dolazi s desecima gotovih proširenja koja pokrivaju kutije za napojnice, paywall-e, POS terminale, pretplate, LNURL usluge, scrub linkove i još mnogo toga. Samostalno hostiranje LNbitsa na vlastitom VPS-u drži Lightning kanale, podatke o plaćanju i odnose s klijentima u potpunosti pod vašom kontrolom bez skrbnika treće strane ili naknada po transakciji.