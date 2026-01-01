Do 69% popusta za LNbits

Postavite LNbits instalacijom jednim klikom.

Sustav Lightning novčanika i računa otvorenog koda s posudama za napojnice, paywallovima, gumbima za donacije i pretplatama za kreatore.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite LNbits instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za LNbits

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz LNbits

LNbits je besplatan sustav novčanika i računa za Bitcoin Lightning mrežu otvorenog koda koji bilo koji kompatibilni Lightning backend pretvara u platformu za više korisnika. Umjesto upravljanja novčanikom s jednim čvorom, LNbits vam omogućuje da osigurate neograničen broj pod-novčanika, svaki sa svojim API ključevima, stanjem i kontrolama pristupa — idealno za kreatore, zajednice, tvrtke i programere koji žele izdavati Lightning račune bez odricanja od skrbništva nad temeljnim čvorom.

Proširiva arhitektura dodataka dolazi s desecima gotovih proširenja koja pokrivaju kutije za napojnice, paywall-e, POS terminale, pretplate, LNURL usluge, scrub linkove i još mnogo toga. Samostalno hostiranje LNbitsa na vlastitom VPS-u drži Lightning kanale, podatke o plaćanju i odnose s klijentima u potpunosti pod vašom kontrolom bez skrbnika treće strane ili naknada po transakciji.

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Što možete izgraditi uz {name}

LNbits ključne značajke

Računi s više novčanika

Omogućite neograničene pod-novčanike povrh jednog Lightning pozadinskog sustava, svaki sa svojim stanjem, REST API ključevima i izoliranom poviješću transakcija.

Kutije za napojnice i pretplatnički zidovi

Ugrađena proširenja omogućuju kreatorima dodavanje kutija za napojnice, gumba za donacije, linkova s naplatom i pretplatničkih razina bez pisanja prilagođenog koda za plaćanje.

Modularni izvori financiranja

Povežite se na LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC i mnoge druge — prebacujte pozadinske sustave iz administratorskog sučelja bez ponovnog postavljanja.

Tržište proširenja

Instalirajte proširenja zajednice za POS terminale, LNURL usluge, linkove za čišćenje, lutrijske igre, poklon kartice i još na desetke drugih izravno iz UI-ja.

Programerski REST API

Svaki novčanik izlaže dokumentirani REST API i WebSocket sučelje tako da aplikacije mogu programski izdavati račune, provjeravati stanja i primati događaje plaćanja.

Vlastita kontrola

Pokrenite cijeli stack na vlastitom VPS-u i Lightning čvoru — nijedan skrbnik treće strane ne drži sredstva i ne primjenjuju se naknade platforme po transakciji.

Zašto pokrenuti LNbits na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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