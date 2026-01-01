Postavite LNbits instalacijom jednim klikom.
Sustav Lightning novčanika i računa otvorenog koda s posudama za napojnice, paywallovima, gumbima za donacije i pretplatama za kreatore.
Odaberite VPS plan za LNbits
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LNbits
LNbits je besplatan sustav novčanika i računa za Bitcoin Lightning mrežu otvorenog koda koji bilo koji kompatibilni Lightning backend pretvara u platformu za više korisnika. Umjesto upravljanja novčanikom s jednim čvorom, LNbits vam omogućuje da osigurate neograničen broj pod-novčanika, svaki sa svojim API ključevima, stanjem i kontrolama pristupa — idealno za kreatore, zajednice, tvrtke i programere koji žele izdavati Lightning račune bez odricanja od skrbništva nad temeljnim čvorom.
Proširiva arhitektura dodataka dolazi s desecima gotovih proširenja koja pokrivaju kutije za napojnice, paywall-e, POS terminale, pretplate, LNURL usluge, scrub linkove i još mnogo toga. Samostalno hostiranje LNbitsa na vlastitom VPS-u drži Lightning kanale, podatke o plaćanju i odnose s klijentima u potpunosti pod vašom kontrolom bez skrbnika treće strane ili naknada po transakciji.
LNbits ključne značajke
Računi s više novčanika
Omogućite neograničene pod-novčanike povrh jednog Lightning pozadinskog sustava, svaki sa svojim stanjem, REST API ključevima i izoliranom poviješću transakcija.
Kutije za napojnice i pretplatnički zidovi
Ugrađena proširenja omogućuju kreatorima dodavanje kutija za napojnice, gumba za donacije, linkova s naplatom i pretplatničkih razina bez pisanja prilagođenog koda za plaćanje.
Modularni izvori financiranja
Povežite se na LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC i mnoge druge — prebacujte pozadinske sustave iz administratorskog sučelja bez ponovnog postavljanja.
Tržište proširenja
Instalirajte proširenja zajednice za POS terminale, LNURL usluge, linkove za čišćenje, lutrijske igre, poklon kartice i još na desetke drugih izravno iz UI-ja.
Programerski REST API
Svaki novčanik izlaže dokumentirani REST API i WebSocket sučelje tako da aplikacije mogu programski izdavati račune, provjeravati stanja i primati događaje plaćanja.
Vlastita kontrola
Pokrenite cijeli stack na vlastitom VPS-u i Lightning čvoru — nijedan skrbnik treće strane ne drži sredstva i ne primjenjuju se naknade platforme po transakciji.
Zašto pokrenuti LNbits na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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