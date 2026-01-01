Postavite Spacedrive instalacijom jednim klikom.
Upravitelj datoteka otvorenog koda koji objedinjuje vaše datoteke s lokalnih diskova, vanjske pohrane i oblaka u jednu pretraživu biblioteku.
Odaberite VPS plan za Spacedrive
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Spacedrive
Spacedrive je virtualni distribuirani datotečni sustav (VDFS) koji stvara jedinstveni, inteligentni katalog svih vaših datoteka — bez obzira gdje se nalaze. Lokalni diskovi, vanjska pohrana i usluge u oblaku objedinjeni su u jednu pretraživu bazu podataka s označavanjem, filtrima metapodataka, detekcijom duplikata i generiranjem sličica. Za razliku od tradicionalnih istraživača datoteka, Spacedrive tretira cijelu vašu digitalnu knjižnicu kao strukturirane podatke koje možete pretraživati i organizirati u velikom opsegu.
Samostalno hostiranje Spacedrive poslužitelja na vlastitom VPS-u pruža vam trajno, uvijek dostupno središte za vaš sustav organizacije datoteka s ugrađenom administratorskom autentifikacijom — bez prijenosa vaših podataka u oblak treće strane.
Spacedrive ključne značajke
Jedinstvena biblioteka datoteka
Indeksira datoteke s lokalnih diskova, vanjske pohrane i lokacija u oblaku u jedinstvenu bazu podataka za pretraživanje — nema više pretraživanja na više mjesta.
Inteligentno označavanje
Organizirajte datoteke s prilagođenim oznakama i filtrima metapodataka kako biste pronašli točno ono što vam treba bez obzira gdje je pohranjeno.
Detekcija duplikata
Automatski identificira duplicirane datoteke u vašoj biblioteci, pomažući vam da oslobodite prostor za pohranu i održite svoju kolekciju čistom.
Pretpregledi medija
Generira sličice i preglede za fotografije i videozapise tako da možete vizualno pregledavati svoju biblioteku bez otvaranja pojedinačnih datoteka.
Peer-to-peer sinkronizacija
Sinkronizira vašu organiziranu biblioteku na više uređaja tako da su vaše oznake, zbirke i metapodaci uvijek ažurni posvuda.
Zašto pokrenuti Spacedrive na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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