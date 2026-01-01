Spacedrive je virtualni distribuirani datotečni sustav (VDFS) koji stvara jedinstveni, inteligentni katalog svih vaših datoteka — bez obzira gdje se nalaze. Lokalni diskovi, vanjska pohrana i usluge u oblaku objedinjeni su u jednu pretraživu bazu podataka s označavanjem, filtrima metapodataka, detekcijom duplikata i generiranjem sličica. Za razliku od tradicionalnih istraživača datoteka, Spacedrive tretira cijelu vašu digitalnu knjižnicu kao strukturirane podatke koje možete pretraživati i organizirati u velikom opsegu.

Samostalno hostiranje Spacedrive poslužitelja na vlastitom VPS-u pruža vam trajno, uvijek dostupno središte za vaš sustav organizacije datoteka s ugrađenom administratorskom autentifikacijom — bez prijenosa vaših podataka u oblak treće strane.