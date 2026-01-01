Fusio je samostalno hostana, open-source platforma za upravljanje API-ima koja djeluje kao API gateway i graditelj backend-a. Omogućuje vam izlaganje tablica baze podataka, mikroservisa ili prilagođene logike kao REST API-e bez pisanja osnovnog koda — podržavajući MySQL, PostgreSQL, MongoDB i još mnogo toga. Ugrađeni developerski portal pruža vanjskim developerima pristup samoposluživanju, upravljanje API ključevima i živu OpenAPI dokumentaciju, dok planovi pretplate i ograničavanje brzine olakšavaju monetizaciju vaših API-a.

Uz podršku za Model Context Protocol (MCP), Fusio također može poslužiti kao integracijsko središte za AI agente, povezujući vaše podatke i usluge izravno u LLM radne tokove. Samostalno hostanje na vašem VPS-u drži sav API promet i poslovnu logiku pod vašom kontrolom.