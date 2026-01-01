Postavite Fusio instalaciju jednim klikom.
Platforma za upravljanje API-jima otvorenog koda za izgradnju, rad i monetizaciju API-ja s vizualnim razvojnim portalom.
Odaberite VPS plan za Fusio
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Fusio
Fusio je samostalno hostana, open-source platforma za upravljanje API-ima koja djeluje kao API gateway i graditelj backend-a. Omogućuje vam izlaganje tablica baze podataka, mikroservisa ili prilagođene logike kao REST API-e bez pisanja osnovnog koda — podržavajući MySQL, PostgreSQL, MongoDB i još mnogo toga. Ugrađeni developerski portal pruža vanjskim developerima pristup samoposluživanju, upravljanje API ključevima i živu OpenAPI dokumentaciju, dok planovi pretplate i ograničavanje brzine olakšavaju monetizaciju vaših API-a.
Uz podršku za Model Context Protocol (MCP), Fusio također može poslužiti kao integracijsko središte za AI agente, povezujući vaše podatke i usluge izravno u LLM radne tokove. Samostalno hostanje na vašem VPS-u drži sav API promet i poslovnu logiku pod vašom kontrolom.
Fusio ključne značajke
Baza podataka u API
Izložite MySQL, PostgreSQL, MongoDB i druge izvore podataka kao upravljane REST API-je bez pisanja boilerplate koda.
Razvojni portal
Omogućite vanjskim programerima samoposlužni pristup API-ju, upravljanje ključevima i dokumentaciju za OpenAPI uživo u brendiranom portalu.
API monetizacija
Izradite pretplatničke planove i razine ograničenja stope za naplatu korištenja API-ja s konfigurabilnim kvotama i integracijom naplate.
MCP integracija
Povežite svoje API-je izravno u radne procese AI agenata putem izvorne podrške za Model Context Protocol za integraciju LLM alata.
SDK generiranje
Automatski generirajte klijentske SDK-ove za sve glavne programske jezike kako biste ubrzali integracije API-ja trećih strana.
Zašto pokrenuti Fusio na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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