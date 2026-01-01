Postavite NATS jednim klikom.
Cloud-native, visokoučinkovit sustav za razmjenu poruka s latencijom ispod milisekunde za mikrousluge, IoT i distribuirane aplikacije.
Odaberite VPS plan za NATS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz NATS
NATS je lagan sustav za razmjenu poruka otvorenog koda izgrađen za arhitekture temeljene na oblaku. Omogućuje razmjenu poruka po principu objavi-pretplati, zahtjev-odgovor i grupne redove čekanja ispod milisekunde s minimalnim zauzećem resursa — binarna datoteka poslužitelja je manja od 20 MB i ne zahtijeva vanjske ovisnosti. NATS obrađuje milijune poruka u sekundi, što ga čini jednim od najbržih dostupnih posrednika poruka.
JetStream, NATS-ov ugrađeni sloj za trajnost podataka, dodaje trajne tokove, ponavljanje i isporuku točno jednom bez potrebe za zasebnim redom čekanja ili uslugom baze podataka. Samostalno hostiranje NATS-a na vašem vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad lokalitetom podataka, eliminira naknade za oblak po poruci i postavlja vašu sabirnicu poruka što bliže vašim uslugama za minimalnu latenciju.
NATS ključne značajke
Pub/Sub razmjena poruka
Emitirajte poruke bilo kojem broju pretplatnika trenutačno uz usmjeravanje temeljeno na temi i pretplate s joker znakovima za fleksibilnu distribuciju poruka.
JetStream postojanost
Pohranjujte, ponovno reproducirajte i obrađujte poruke s trajnim tokovima i potrošačima — dodajući isporuku točno jednom i povijest poruka bez dodatne infrastrukture.
Uzorak zahtjev-odgovor
Izgradite RPC sinkronog stila putem asinkrone razmjene poruka s ugrađenim mehanizmom zahtjev-odgovor, omogućujući pozive između usluga s automatskim rukovanjem istekom vremena.
Grupe redova čekanja
Raspodijelite rad preko horizontalno skaliranih potrošača koristeći grupe redova čekanja — NATS automatski uravnotežuje opterećenje poruka preko svih članova grupe.
Ugrađeno klasteriranje
Oblikujte klaster otporan na greške preko više čvorova s automatskim otkrivanjem ruta i replikacijom JetStream-a temeljenom na RAFT-u za visoku dostupnost.
HTTP nadzor
Pregledajte stanje poslužitelja, statistiku veze, JetStream metrike i podatke o pretplati putem ugrađene nadzorne krajnje točke na portu 8222.
Zašto pokrenuti NATS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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