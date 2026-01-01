NATS je lagan sustav za razmjenu poruka otvorenog koda izgrađen za arhitekture temeljene na oblaku. Omogućuje razmjenu poruka po principu objavi-pretplati, zahtjev-odgovor i grupne redove čekanja ispod milisekunde s minimalnim zauzećem resursa — binarna datoteka poslužitelja je manja od 20 MB i ne zahtijeva vanjske ovisnosti. NATS obrađuje milijune poruka u sekundi, što ga čini jednim od najbržih dostupnih posrednika poruka.

JetStream, NATS-ov ugrađeni sloj za trajnost podataka, dodaje trajne tokove, ponavljanje i isporuku točno jednom bez potrebe za zasebnim redom čekanja ili uslugom baze podataka. Samostalno hostiranje NATS-a na vašem vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad lokalitetom podataka, eliminira naknade za oblak po poruci i postavlja vašu sabirnicu poruka što bliže vašim uslugama za minimalnu latenciju.