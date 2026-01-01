Postavite ZeroNote jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Jedinstvena šifrirana aplikacija za bilješke, lozinke, oznake i 2FA s AES enkripcijom na strani klijenta bez pohrane znanja.
Odaberite VPS plan za ZeroNote
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ZeroNote
ZeroNote je samostalno hostirana objedinjena aplikacija za produktivnost koja objedinjuje bilježenje, upravljanje lozinkama, oznake i kodove za dvofaktorsku autentifikaciju u jednu šifriranu aplikaciju. Koristi klijentsku AES enkripciju s arhitekturom nultog znanja — poslužitelj nikada ne vidi vaše nešifrirane podatke, samo ih vaš uređaj može dešifrirati.
Samostalno hostiranje ZeroNotea na VPS-u objedinjuje četiri zasebna alata u jednu privatnu, šifriranu uslugu koju u potpunosti kontrolirate. Offline-first SQLite pohrana osigurava da su podaci uvijek dostupni bez internetske veze, pametno automatsko označavanje automatski organizira stavke, a opcionalna P2P ili S3 sinkronizacija proširuje dostupnost na svim uređajima.
ZeroNote ključne značajke
Enkripcija nultog znanja
AES enkripcija na strani klijenta osigurava da su vaše bilješke, lozinke i 2FA kodovi šifrirani prije nego što napuste vaš uređaj.
Objedinjeni alat
Zamijenite zasebni upravitelj lozinki, aplikaciju za bilješke, upravitelj oznaka i 2FA autentifikator jednom samostalno hostiranom aplikacijom.
Offline-first pohrana
Podaci se pohranjuju lokalno u SQLite-u tako da vaš trezor ostaje dostupan čak i bez aktivne internetske veze.
Pametno automatsko označavanje
Pametne oznake automatski kategoriziraju unose na temelju vrste sadržaja i ključnih riječi, održavajući vaš trezor organiziranim bez ručnog napora.
P2P i S3 sinkronizacija
Opcionalno sinkronizirajte svoj šifrirani trezor na svim uređajima koristeći peer-to-peer sinkronizaciju ili vlastiti S3-kompatibilni spremnik za pohranu.
Zašto pokrenuti ZeroNote na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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