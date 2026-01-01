ZeroNote je samostalno hostirana objedinjena aplikacija za produktivnost koja objedinjuje bilježenje, upravljanje lozinkama, oznake i kodove za dvofaktorsku autentifikaciju u jednu šifriranu aplikaciju. Koristi klijentsku AES enkripciju s arhitekturom nultog znanja — poslužitelj nikada ne vidi vaše nešifrirane podatke, samo ih vaš uređaj može dešifrirati.

Samostalno hostiranje ZeroNotea na VPS-u objedinjuje četiri zasebna alata u jednu privatnu, šifriranu uslugu koju u potpunosti kontrolirate. Offline-first SQLite pohrana osigurava da su podaci uvijek dostupni bez internetske veze, pametno automatsko označavanje automatski organizira stavke, a opcionalna P2P ili S3 sinkronizacija proširuje dostupnost na svim uređajima.