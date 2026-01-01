Open Archiver je samohostirana platforma za arhiviranje e-pošte usklađena s propisima koja preuzima poruke iz Gmaila, Microsofta 365, generičkih IMAP poslužitelja te skupnih PST ili MBOX datoteka u lokalnu arhivu otpornu na neovlašteno mijenjanje. E-poruke se pohranjuju u standardnom .eml formatu, dedupliciraju, šifriraju u mirovanju i indeksiraju pomoću Meilisearcha s Apache Tika analizom privitaka, tako da svaka riječ unutar PDF-ova, Word dokumenata i proračunskih tablica postaje odmah pretraživa.

Samohostiranje Open Archivera čuva svaku poruku, privitak i zapisnik pristupa na vašoj vlastitoj infrastrukturi dok istovremeno ispunjava zahtjeve za zadržavanje, pravno zadržavanje i reviziju na koje se oslanjaju regulirane industrije. Hashovi datoteka otkrivaju neovlašteno mijenjanje, politike zadržavanja automatiziraju upravljanje životnim ciklusom, a nepromjenjivi revizijski trag bilježi svaki pristup.