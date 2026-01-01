Postavite Open Archiver instalacijom jednim klikom.
Arhiviranje e-pošte otvorenog koda usklađeno s propisima za Gmail, Microsoft 365, IMAP i uvoz PST-a s pretraživanjem cijelog teksta.
Odaberite VPS plan za Open Archiver
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Open Archiver
Open Archiver je samohostirana platforma za arhiviranje e-pošte usklađena s propisima koja preuzima poruke iz Gmaila, Microsofta 365, generičkih IMAP poslužitelja te skupnih PST ili MBOX datoteka u lokalnu arhivu otpornu na neovlašteno mijenjanje. E-poruke se pohranjuju u standardnom .eml formatu, dedupliciraju, šifriraju u mirovanju i indeksiraju pomoću Meilisearcha s Apache Tika analizom privitaka, tako da svaka riječ unutar PDF-ova, Word dokumenata i proračunskih tablica postaje odmah pretraživa.
Samohostiranje Open Archivera čuva svaku poruku, privitak i zapisnik pristupa na vašoj vlastitoj infrastrukturi dok istovremeno ispunjava zahtjeve za zadržavanje, pravno zadržavanje i reviziju na koje se oslanjaju regulirane industrije. Hashovi datoteka otkrivaju neovlašteno mijenjanje, politike zadržavanja automatiziraju upravljanje životnim ciklusom, a nepromjenjivi revizijski trag bilježi svaki pristup.
Open Archiver ključne značajke
Univerzalni unos e-pošte
Povežite se s Gmailom, Microsoftom 365, generičkim IMAP sandučićima, PST arhivama, MBOX datotekama ili komprimiranim .eml izvozima za jednokratne migracije i kontinuiranu sinkronizaciju u stvarnom vremenu.
Pretraga unutar privitaka
Meilisearch indeksira svako tijelo e-pošte dok Apache Tika izdvaja tekst iz PDF, DOCX, XLSX i drugih privitaka tako da pretraživanja dosežu unutar dokumenata.
Pohrana zaštićena od manipulacije
Svaka arhivirana e-pošta i privitak heširan je prilikom unosa, šifriran u mirovanju i provjeren izvješćem o integritetu tako da se svaka izmjena odmah otkrije.
Zadržavanje i revizijski trag
Granularne politike zadržavanja automatiziraju upravljanje životnim ciklusom dok nepromjenjivi zapisnik revizije bilježi tko je pristupio kojim porukama i kada za izvještavanje o usklađenosti.
Priključna pohrana
Pohranite arhivirane e-poruke na lokalnom VPS datotečnom sustavu ili na bilo kojem pozadinskom sustavu za pohranu objekata kompatibilnom sa S3, kao što su AWS S3 ili MinIO, bez promjene implementacije.
Rekonstrukcija niti
Otkrivanje razgovora grupira odgovore i prosljeđivanja u potpune niti kako bi istražitelji mogli pregledati potpuni kontekst bilo koje poruke u jednom prikazu.
Zašto pokrenuti Open Archiver na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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