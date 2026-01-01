Postavite Autobase instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda, samostalno hostirana Database-as-a-Service za automatizaciju pružanja i upravljanja PostgreSQL klasterom.
Odaberite VPS plan za Autobase
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Autobase
Autobase je alternativa otvorenog koda uslugama baza podataka kojima se upravlja u oblaku, poput Amazon RDS-a i Google Cloud SQL-a, pružajući automatizirano postavljanje PostgreSQL klastera, konfiguraciju visoke dostupnosti i centralizirano upravljanje putem intuitivne web konzole. S preko 4.000 GitHub zvjezdica, omogućuje vam postavljanje PostgreSQL klastera spremnih za produkciju s automatiziranim prebacivanjem u slučaju kvara, zakazanim sigurnosnim kopijama i oporavkom u određenom trenutku bez ručnog svladavanja složene HA konfiguracije.
Samostalno hostiranje Autobasea eliminira ponavljajuće troškove po satu usluga baza podataka u oblaku, dok vaša infrastruktura baze podataka i svi pohranjeni podaci ostaju pod vašom potpunom kontrolom. Integrirani DBDesk Studio pruža izravan SQL pristup i istraživanje sheme, a REST API omogućuje potpuno programsko upravljanje — pružajući vam pogodnost upravljane baze podataka na vašoj vlastitoj infrastrukturi.
Autobase ključne značajke
Postavljanje klastera jednim klikom
Pokrenite potpuno konfigurirane, visoko dostupne PostgreSQL klastere putem web konzole bez ručnog pisanja HA konfiguracijskih datoteka ili Ansible playbook-a.
Automatski failover
Ugrađeni failover otkriva primarne kvarove i automatski promovira repliku, minimizirajući zastoje za produkcijska opterećenja bez ručne intervencije.
Integrirani SQL studio
DBDesk Studio je uključen uz konzolu, omogućujući pregledavanje sheme, izvršavanje upita i istraživanje podataka bez instaliranja zasebnog klijenta baze podataka.
Sigurnosno kopiranje i oporavak
Zakažite automatsko sigurnosno kopiranje i vratite klastere u bilo koju točku u vremenu, štiteći od gubitka podataka zbog slučajnih brisanja ili pogrešaka aplikacije.
REST API automatizacija
Svaka radnja upravljanja dostupna je putem REST API-ja, omogućujući integraciju s CI/CD cjevovodima, alatima za infrastrukturu kao kod i prilagođenim skriptama za automatizaciju.
Zašto pokrenuti Autobase na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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