Autobase je alternativa otvorenog koda uslugama baza podataka kojima se upravlja u oblaku, poput Amazon RDS-a i Google Cloud SQL-a, pružajući automatizirano postavljanje PostgreSQL klastera, konfiguraciju visoke dostupnosti i centralizirano upravljanje putem intuitivne web konzole. S preko 4.000 GitHub zvjezdica, omogućuje vam postavljanje PostgreSQL klastera spremnih za produkciju s automatiziranim prebacivanjem u slučaju kvara, zakazanim sigurnosnim kopijama i oporavkom u određenom trenutku bez ručnog svladavanja složene HA konfiguracije.

Samostalno hostiranje Autobasea eliminira ponavljajuće troškove po satu usluga baza podataka u oblaku, dok vaša infrastruktura baze podataka i svi pohranjeni podaci ostaju pod vašom potpunom kontrolom. Integrirani DBDesk Studio pruža izravan SQL pristup i istraživanje sheme, a REST API omogućuje potpuno programsko upravljanje — pružajući vam pogodnost upravljane baze podataka na vašoj vlastitoj infrastrukturi.