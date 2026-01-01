Do 69% popusta za Autobase

Postavite Autobase instalacijom jednim klikom.

Platforma otvorenog koda, samostalno hostirana Database-as-a-Service za automatizaciju pružanja i upravljanja PostgreSQL klasterom.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  € /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Autobase instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Autobase

69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Autobase

Autobase je alternativa otvorenog koda uslugama baza podataka kojima se upravlja u oblaku, poput Amazon RDS-a i Google Cloud SQL-a, pružajući automatizirano postavljanje PostgreSQL klastera, konfiguraciju visoke dostupnosti i centralizirano upravljanje putem intuitivne web konzole. S preko 4.000 GitHub zvjezdica, omogućuje vam postavljanje PostgreSQL klastera spremnih za produkciju s automatiziranim prebacivanjem u slučaju kvara, zakazanim sigurnosnim kopijama i oporavkom u određenom trenutku bez ručnog svladavanja složene HA konfiguracije.

Samostalno hostiranje Autobasea eliminira ponavljajuće troškove po satu usluga baza podataka u oblaku, dok vaša infrastruktura baze podataka i svi pohranjeni podaci ostaju pod vašom potpunom kontrolom. Integrirani DBDesk Studio pruža izravan SQL pristup i istraživanje sheme, a REST API omogućuje potpuno programsko upravljanje — pružajući vam pogodnost upravljane baze podataka na vašoj vlastitoj infrastrukturi.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Autobase ključne značajke

Postavljanje klastera jednim klikom

Pokrenite potpuno konfigurirane, visoko dostupne PostgreSQL klastere putem web konzole bez ručnog pisanja HA konfiguracijskih datoteka ili Ansible playbook-a.

Automatski failover

Ugrađeni failover otkriva primarne kvarove i automatski promovira repliku, minimizirajući zastoje za produkcijska opterećenja bez ručne intervencije.

Integrirani SQL studio

DBDesk Studio je uključen uz konzolu, omogućujući pregledavanje sheme, izvršavanje upita i istraživanje podataka bez instaliranja zasebnog klijenta baze podataka.

Sigurnosno kopiranje i oporavak

Zakažite automatsko sigurnosno kopiranje i vratite klastere u bilo koju točku u vremenu, štiteći od gubitka podataka zbog slučajnih brisanja ili pogrešaka aplikacije.

REST API automatizacija

Svaka radnja upravljanja dostupna je putem REST API-ja, omogućujući integraciju s CI/CD cjevovodima, alatima za infrastrukturu kao kod i prilagođenim skriptama za automatizaciju.

Zašto pokrenuti Autobase na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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