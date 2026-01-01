autobrr je platforma za automatizaciju preuzimanja sljedeće generacije za torrente i usenet koja objedinjuje funkcionalnost alata poput autodl-irssi, trackarr i flexget u jedno moderno rješenje. Povezuje se s IRC kanalima indeksatora gdje se nova izdanja objavljuju u trenutku kada su prenesena, primjenjuje vaša pravila filtriranja i prosljeđuje odgovarajuće torrent datoteke vašem odabranom klijentu za preuzimanje — sve u stvarnom vremenu, bez kašnjenja pri provjeravanju.

Samostalno hostiranje autobrr-a na VPS-u osigurava 24/7 nadzor IRC kanala s trajnim vezama koje kućno računalo s dinamičkom IP adresom ili planiranim prekidima rada ne može pouzdano održavati. Kontinuirano pokretanje na namjenskoj infrastrukturi znači da vaša automatizacija nikada ne propušta freeleech prozor, izdanje s ograničenim brojem seedera ili vremenski osjetljivu priliku za omjer na privatnim trackerima.