Postavite autobrr jednostavnom instalacijom.
Moderan alat za automatizaciju preuzimanja koji prati IRC kanale indeksatora u stvarnom vremenu kako bi preuzeo torrente u trenutku kada su objavljeni.
Odaberite VPS plan za autobrr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz autobrr
autobrr je platforma za automatizaciju preuzimanja sljedeće generacije za torrente i usenet koja objedinjuje funkcionalnost alata poput autodl-irssi, trackarr i flexget u jedno moderno rješenje. Povezuje se s IRC kanalima indeksatora gdje se nova izdanja objavljuju u trenutku kada su prenesena, primjenjuje vaša pravila filtriranja i prosljeđuje odgovarajuće torrent datoteke vašem odabranom klijentu za preuzimanje — sve u stvarnom vremenu, bez kašnjenja pri provjeravanju.
Samostalno hostiranje autobrr-a na VPS-u osigurava 24/7 nadzor IRC kanala s trajnim vezama koje kućno računalo s dinamičkom IP adresom ili planiranim prekidima rada ne može pouzdano održavati. Kontinuirano pokretanje na namjenskoj infrastrukturi znači da vaša automatizacija nikada ne propušta freeleech prozor, izdanje s ograničenim brojem seedera ili vremenski osjetljivu priliku za omjer na privatnim trackerima.
autobrr ključne značajke
Praćenje IRC-a u stvarnom vremenu
Trajne veze s IRC kanalima za objavu indeksatora detektiraju nova izdanja onog trenutka kada su prenesena, prije nego što bi ih vidjeli RSS feedovi ili API prozivanje.
Napredna pravila filtra
Izradite složene filtre na temelju veličine, kategorije, učitavatelja, grupe izdanja, rezolucije i prilagođenih regex uzoraka kako biste dohvatili točno ono što želite i ništa drugo.
Višeklijentska podrška
Pošaljite preuzete torrente izravno na qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, ili mape za praćenje — automatski usmjeravajući različite filtre različitim klijentima.
arr integracija
Izvorna integracija s Radarr, Sonarr, Lidarr i Whisparr omogućuje autobrr-u da provjeri je li izdanje doista željeno prije preuzimanja, eliminirajući tako nepotrebnu potrošnju propusnosti.
Statistika i povijest
Pratite broj preuzimanja, stope pogodaka filtra i dohvatite povijest putem web sučelja kako biste mogli prilagoditi svoja pravila i razumjeti performanse svoje automatizacije tijekom vremena.
Zašto pokrenuti autobrr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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