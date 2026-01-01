Postavite Gerrit instalacijom jednim klikom.
Platforma za pregled koda poslovne razine kojoj vjeruju Android, Chromium i veliki projekti otvorenog koda diljem svijeta.
Odaberite VPS plan za Gerrit
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Gerrit
Gerrit je sustav za pregled koda otvorenog koda, baziran na webu, izgrađen na vrhu Gita. Svaka promjena se podnosi kao skup zakrpa — verzijska jedinica pregleda — koju članovi tima procjenjuju putem ugrađenih komentara, odobrenja glasovanjem i konfigurabilnih pravila podnošenja prije nego što se može spojiti. Izvorno stvoren u Googleu i korišten od strane Androida, Chromiuma i Qta, Gerrit donosi disciplinu strukturiranog pregleda svakom inženjerskom timu.
Samostalno hostiranje Gerrita na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad repozitorijima, dozvolama pristupa i tijekovima rada pregleda koda. Uz bootstrap gdje prvi korisnik postaje administrator, detaljna pravila pristupa po projektu i ekosustav dodataka s preko 100 proširenja, izgrađen je za timove koji trebaju revizijske tragove i stroge kontrole kvalitete koda bez oslanjanja na platforme trećih strana.
Gerrit ključne značajke
Radni tijek pregleda temeljen na zakrpama
Svaka promjena koda predaje se kao verzijski skup zakrpa, dajući recenzentima jasan uvid u svaku iteraciju i potpunu povijest revizija.
Granularne dozvole
Definirajte pravila pristupa po projektu, po grani i po radnji za pojedince i grupe, uključujući force-push i prava za slanje.
Ugrađeno komentiranje koda
Ostavite komentare na određenim linijama koda i odgovorite izravno u retku, držeći rasprave o pregledu izravno povezane s kodom na koji se odnose.
CI/CD integracija
Pokrenite Jenkins, Zuul ili bilo koji CI sustav automatski prilikom novih skupova zakrpa putem webhooks-a i ugrađenog Events Stream API-ja.
Ekosustav dodataka
Proširite Gerrit s 100+ dodataka zajednice za LDAP autentifikaciju, metrike, obavijesti i prilagođene tijekove rada pregleda.
Upravljanje više repozitorija
Upravljajte i pregledavajte promjene u više git repozitorija s jedne instance s objedinjenom kontrolom pristupa i zapisnicima revizije.
Zašto pokrenuti Gerrit na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.