Gerrit je sustav za pregled koda otvorenog koda, baziran na webu, izgrađen na vrhu Gita. Svaka promjena se podnosi kao skup zakrpa — verzijska jedinica pregleda — koju članovi tima procjenjuju putem ugrađenih komentara, odobrenja glasovanjem i konfigurabilnih pravila podnošenja prije nego što se može spojiti. Izvorno stvoren u Googleu i korišten od strane Androida, Chromiuma i Qta, Gerrit donosi disciplinu strukturiranog pregleda svakom inženjerskom timu.

Samostalno hostiranje Gerrita na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad repozitorijima, dozvolama pristupa i tijekovima rada pregleda koda. Uz bootstrap gdje prvi korisnik postaje administrator, detaljna pravila pristupa po projektu i ekosustav dodataka s preko 100 proširenja, izgrađen je za timove koji trebaju revizijske tragove i stroge kontrole kvalitete koda bez oslanjanja na platforme trećih strana.