Woodpecker CI je lagani fork Drone CI-ja koji je razvila zajednica, a pruža jednostavnu platformu za kontinuiranu integraciju i isporuku. Cjevovodi su definirani kao jednostavne YAML datoteke u vašim repozitorijima, a Woodpecker ih automatski pokreće na događaje push, pull request ili tag putem GitHub OAuth integracije.

Samostalno hostiranje Woodpecker CI-ja na VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašom infrastrukturom za izgradnju bez naplate po minuti ili ograničenja broja korisnika. Napomena: prije implementacije, stvorite GitHub OAuth aplikaciju s povratnim URL-om postavljenim na URL vaše Woodpecker instance, zatim navedite ID klijenta i tajni ključ tijekom postupka postavljanja.