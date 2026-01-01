Postavite Woodpecker CI jednim klikom.
Lagana platforma otvorenog koda za CI/CD s nativnom GitHub integracijom za automatizirano testiranje, izgradnju i implementaciju.
Odaberite VPS plan za Woodpecker CI
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Woodpecker CI
Woodpecker CI je lagani fork Drone CI-ja koji je razvila zajednica, a pruža jednostavnu platformu za kontinuiranu integraciju i isporuku. Cjevovodi su definirani kao jednostavne YAML datoteke u vašim repozitorijima, a Woodpecker ih automatski pokreće na događaje push, pull request ili tag putem GitHub OAuth integracije.
Samostalno hostiranje Woodpecker CI-ja na VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašom infrastrukturom za izgradnju bez naplate po minuti ili ograničenja broja korisnika. Napomena: prije implementacije, stvorite GitHub OAuth aplikaciju s povratnim URL-om postavljenim na URL vaše Woodpecker instance, zatim navedite ID klijenta i tajni ključ tijekom postupka postavljanja.
Woodpecker CI ključne značajke
YAML pipeline definicije
Definirajte cjepovode za izgradnju, testiranje i implementaciju kao .woodpecker.yaml datoteke pohranjene uz vaš aplikacijski kod.
GitHub integracija
Automatski pokrenite cjevovode na push, pull request i tag događaje putem GitHub OAuth-a bez dodatnih webhookova.
Docker-izvorne izgradnje
Svaki korak cjevovoda izvršava se u Docker spremniku, osiguravajući čista, izolirana i ponovljiva okruženja za izradu.
Paralelni koraci
Pokrenite neovisne korake cjevovoda paralelno kako biste smanjili ukupno vrijeme izrade za višekomponentne projekte.
Upravljanje tajnama
Pohranite API ključeve i vjerodajnice kao šifrirane tajne cjevovoda dostupne koracima bez njihovog izlaganja u YAML datotekama.
Zašto pokrenuti Woodpecker CI na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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