Faktory je samostalni server za pozadinske poslove koji donosi moćnu obradu poslova bilo kojem programskom jeziku. Pruža jednostavno sučelje temeljeno na protokolu tako da radnici napisani u Rubyju, Gou, Pythonu, JavaScriptu, PHP-u i drugim jezicima mogu svi dijeliti istu infrastrukturu poslova bez da su vezani za jedan jezični ekosustav.

Samostalno hostiranje Faktoryja na vašem VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad redovima poslova, logikom ponovnog pokušaja i podacima o performansama. Ugrađena web nadzorna ploča omogućuje vam praćenje propusnosti, pregled neuspjelih poslova i upravljanje redovima u stvarnom vremenu bez ikakvih dodatnih alata.