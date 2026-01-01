Postavite Faktory instalacijom jednim klikom.
Visokoučinkovit, jezično neovisan poslužitelj za pozadinske poslove s ugrađenim web sučeljem za nadzor i upravljanje poslovima.
Odaberite VPS plan za Faktory
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Faktory
Faktory je samostalni server za pozadinske poslove koji donosi moćnu obradu poslova bilo kojem programskom jeziku. Pruža jednostavno sučelje temeljeno na protokolu tako da radnici napisani u Rubyju, Gou, Pythonu, JavaScriptu, PHP-u i drugim jezicima mogu svi dijeliti istu infrastrukturu poslova bez da su vezani za jedan jezični ekosustav.
Samostalno hostiranje Faktoryja na vašem VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad redovima poslova, logikom ponovnog pokušaja i podacima o performansama. Ugrađena web nadzorna ploča omogućuje vam praćenje propusnosti, pregled neuspjelih poslova i upravljanje redovima u stvarnom vremenu bez ikakvih dodatnih alata.
Faktory ključne značajke
Dizajn neovisan o jeziku
Bilo koji jezik s Faktory klijentskom bibliotekom može stavljati u red čekanja i obrađivati poslove, što olakšava integraciju u višejzičnim sustavima.
Ugrađena web-nadzorna ploča
Pratite dubine redova čekanja, propusnost poslova i pogreške putem intuitivnog korisničkog sučelja temeljenog na pregledniku, dostupnog odmah.
Pouzdana postojanost zadatka
Zadaci se pohranjuju na disku koristeći ugrađenu Redis-kompatibilnu pohranu, osiguravajući da se nijedan zadatak ne izgubi tijekom ponovnih pokretanja ili kvarova.
Automatski ponovni pokušaji
Neuspjeli poslovi automatski se ponovno pokušavaju s podesivim rasporedima odgode, smanjujući ručnu intervenciju za privremene pogreške.
Prioritizacija reda
Usmjerite poslove u imenovane redove čekanja s podesivim težinama tako da se rad visokog prioriteta uvijek obrađuje prvi.
Zašto pokrenuti Faktory na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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